Regionalsport Schwarzwald Klarer Derby-Sieg für FC 08 Villingen

Der Fußball-Oberligist gewinnt gegen Bahlinger SC souverän mit 4:1.

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC 4:1 (1:0) Der FC 08 Villingen hat weiterhin gute Karten im Kampf um Rang zwei. Mit einem souveränen Heimsieg im Südbaden-Derby holten die Nullachter am Mittwochabend drei wichtige Punkte.

Bereits nach zehn Minuten gingen die Villinger in Führung. Tobias Weißhaar traf nach einer Ecke zum 1:0. Villingen blieb dran, ein zweiter Treffer wollte den Nullachtern vor der Pause jedoch nicht mehr gelingen. In den ersten zwölf Minuten nach dem Wechsel wurde die Partie vorentschieden. Zunächst sah Bahlingens Serhat Ilhan die gelb-rote Karte (49.), dann traf Damian Kaminski zum 2:0 (56.) und direkt darauf sah mit Felix Higl ein weitere Bahlinger die Ampelkarte (57.).

Eine 2:0-Führung und zwei Mann mehr auf dem Feld – das ließen sich die Villinger nicht mehr nehmen. Benedikt Haibt sorgte in der 60. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung. Bahlingen gelang in der Schlussphase zwar noch das 3:1 durch einen Elfmeter von Rayane Zaid Boukemia (88.). Doch der eingewechselte Luca Credo stellte kurz nach dem Wiederanpfiff mit dem 4:1 den Drei-Tore-Abstand wieder her.