Regionalsport Schwarzwald Klare Vorzeichen für die Panthers

Schwenninger Basketballer empfangen Karlsruhe. Franko Koljanin wechselt nach Limburg

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – BG "Eisbären" Karlsruhe/Hockenheim (Samstag, 20 Uhr). Als haushoher Favorit empfangen die Basketballer vom Neckarursprung am Samstagabend die BG Karlsruhe in der Deutenberghalle. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Sensation.

Die Rollenverteilung ist klar. Während die Panthers als Tabellenführer das Ziel Meisterschaft und Aufstieg in die ProB klar vor Augen haben, kämpft die Spielvereinigung aus Karlsruhe und Hockenheim als Vorletzter um den Klassenerhalt. Gerade mal drei Siege fuhren die Fächerstädter in dieser Saison ein. Es gab auch schon einen Trainerwechsel bei den Eisbären: Auf Mario Dugandzic, der zum Farmteam des Bundesligisten Brose Bamberg wechselte, folgte Goran Miljevic. Mit dem Serben als Coach an der Seitenlinie sehen die Ergebnisse weniger deutlich aus als unter Dugandzic. Neben zwei knappen Niederlagen gegen Mainz und Stuttgart besiegten die Karlsruher am vergangenen Wochenende den Tabellenletzten Limburg mit 81:74. Somit steht die BG vier Punkte vor dem Schlusslicht, aber dennoch auf einem Abstiegsplatz. Da in dieser Saison die Regionalliga aus 15 Mannschaften besteht, werden Ende April zwei Teams den Gang in die 2. Regionalliga antreten müssen.

Die Panthers sind zwar Tabellenführer, dürfen sich im Meisterrennen aber keinen Ausrutscher erlauben. Auf die leichte Schulter nehmen sie den Außenseiter nicht. "Jede Mannschaft kann gefährlich werden, wenn wir sie nicht ernst nehmen. Wir haben jedoch eine Marschroute in der Schublade, mit der wir den Gegner hoffentlich so früh wie möglich ins Wanken bringen", erklärt Panthers-Trainer Alen Velcic. Sollte es doch zu einem engen Spiel kommen, vertraut der Trainer der besten Abwehr der Liga. "Falls es brennen sollte, haben wir immer noch unsere eisenharte Defense." Zudem hoffen die Panthers weiterhin auf regen Besuch der Heimspiele. Die letzten drei Partien auf dem Deutenberg waren mit rund 1100 Zuschauern stets ausverkauft. Gegen den Tabellenvorletzten werden in der Fasnachtszeit jedoch deutlich weniger Fans erwartet.

Die Bänderdehnung, die Nikola Fekete Mitte des Monats im Training erlitt, erweist sich weiterhin als sehr hartnäckig. Der Kapitän klagt immer noch über Schmerzen und einen blau unterlaufenen Knöchel. "Er muss auf die Zähne beißen und mehrere Schmerztabletten einwerfen, um zu spielen. Solch eine schwere Verletzung dauert sechs bis acht Wochen, bis sie komplett verheilt ist", urteilt Velcic über den Gesundheitszustand seines Kapitäns. Dennoch plant er am Samstag gegen die Karlsruher mit Fekete.

Ein anderer Flügelspieler wird den Panthers hingegen nicht mehr zur Verfügung stehen. Franko Koljanin, der erst vor drei Wochen zu den Neckarstädtern stieß, verlässt den Verein wieder und schließt sich Regionalliga-Schlusslicht Limburg an. "Ich habe Franko eine Chance gegeben, die er leider nicht nutzte. Er hat nicht ganz das Potenzial, um in unserer Mannschaft groß rauszukommen. In Limburg wird er sicher mehr Einsatzminuten bekommen", so Velcic. So umfasst der Kader des Spitzenreiters wie zu Saisonbeginn wieder zehn Spieler.

Zudem gaben die Panthers die Verpflichtung von Holger Rohde als neuen Pressesprecher des Basketballvereins an. Der freie Journalist übernimmt Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit, die bisher Alen Velcic übernehmen musste. "Ich möchte mich mehr auf das Sportliche konzentrieren. Daher freut es mich, dass wir mit Holger Rohde einen Mann gefunden haben, der große Lust auf diese Aufgabe hat", freut sich Velcic.