Regionalsport Schwarzwald Klare Vorzeichen für Stadtderby

FC 08 Villingen II empfängt Nachbar DJK Villingen. Gastgeber in der klaren Favoritenrolle

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Villingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Rollen vor dem Villinger Stadt-Derby sind klar verteilt. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle beachtliche 25 Punkte. Zudem haben die Gastgeber aktuell einen Lauf, während sich die DJK jeden Punktgewinn hart erarbeiten muss und wie in der vergangenen Saison die Vorrunde auf einem Abstiegsplatz abgeschlossen hat.

Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan war am Mittwochabend beeindruckt, wie gut seine Elf die Aufgabe in Schonach beim 3:0-Auswärtserfolg gemeistert hat. „Wir waren taktisch gut eingestellt, wussten wie Schonach agiert und haben auf dem Platz unser Konzept konsequent umgesetzt. Die Automatismen klappen so gut, dass ich als Trainer nicht mehr viel sagen muss. Es läuft aktuell wirklich sehr gut“, freut sich Yahyaijan. Für das Stadt-Derby gelte es aber wieder die Konzentration hochzuhalten. „Wir werden die DJK nicht am Tabellenplatz messen. Eher an der guten Leistung, die diese Elf vergangenen Samstag gegen Schonach gezeigt hat. Wenn wir auch nur zwei Prozent weniger bringen, werden wir Schiffbruch erleiden. Darauf würde die DJK sicherlich nur warten.“ Gegenwärtig aber deutet bei der Yahyaijan-Elf nichts darauf hin, dass sich die Mannschaft zurücknimmt, sondern eher hungrig bleibt. Schließlich beträgt der Abstand zur Tabellenführung lediglich noch einen Zähler.

Verzichten muss der Trainer wahrscheinlich auf Pietro Morreale, der in Schonach mit einer Schulterzerrung ausgewechselt werden musste. Auch wenn Morreale fest eingeplant ist, hat Yahyaijan keinerlei Bauchschmerzen, andere Akteure zu bringen. Tim Zölle, Volkan Bak oder Tijan Jallow bieten sich alle für einen Startelfeinsatz an. Verletzt fällt Marcel Jerhof (Bänderdehnung) aus.

Jan Hirsch, Trainer der DJK, erwartet ein ähnliches Spiel wie gegen Schonach. „Wieder ein Top-Team mit individueller Klasse und spielerischen Stärken. Zudem haben die Nullachter den besten Angriff der Liga. Da müssen wir die richtige Balance zwischen stabiler Abwehr und Angriffsaktionen finden.“ Für Hirsch ist das eine Gratwanderung. Doch er kündigt an: „Wir werden uns nicht verstecken.“

Der DJK-Coach plant mit zwei Routiniers, die am Sonntag zum Stadtderby wieder zur Verfügung stehen. Sowohl Martin Wieczorek als auch Fatih Avci sind Kandidaten für einen Einsatz in der Start-Elf. Noch aber hält sich Jan Hirsch bedeckt, auch was einen Einsatz von Patrick Haas betrifft, der in der Kreisliga in der zweiten DJK-Mannschaft regelmäßig trifft. Andererseits gebe es noch einige Spieler, die laut Hirsch „wegen kleinerer Wehwehchen“ fraglich sind. Der Trainer hofft, dass seine Akteure nicht mit zu großem Respekt dem Nachbarn gegenübertreten.