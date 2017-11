Regionalsport Schwarzwald Klare Vorzeichen beim Derby

DJK Villingen empfängt am Samstag im Landesliga-Duell das Spitzenteam aus Schonach

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – FC Schonach (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Im Derby stehen sich der Drittletzte der Tabelle und der Rangdritte gegenüber. Die Gastgeber haben erst ein Spiel gewonnen, die Gäste nur eins verloren. Klare Vorzeichen und dennoch eine besondere Partie, denn nach dem Trainerwechsel bei der DJK zu Beginn der Woche ist mit einer Villinger Trotzreaktion zu rechnen.

Ganz neu ist Jan Hirsch bei der DJK auf der Trainerbank nicht. Er betreute die Elf zuletzt beim Auswärtsspiel in Salem, damals noch in seiner Funktion als Co-Trainer. „Wir haben vor allem daran geübt, wieder mehr Torgefahr auszustrahlen. Die erst 13 Treffer in 14 Spielen zeigten eindeutig, wo wir Nachholbedarf haben. Jetzt gilt es, sich wieder ein Erfolgserlebnis zu verschaffen“, sagt Hirsch. Er weiß aber auch, dass die Abwehr gerade am Samstag stabil stehen sollte, denn Schonach hat den bisher erfolgreichsten Angriff aller Landesligisten. Hirsch wünscht sich daher, „kompakt verteidigen und möglichst nichts an Chancen zulassen“. Anfällig zeigte sich die Elf zuletzt bei Freistößen und Eckbällen, aber auch beim Zweikampfverhalten.

Die Villinger haben zuletzt auf dem Kunstrasen trainiert, da viel dafür spricht, dass das Spiel auf diesem Untergrund stattfinden wird. Hirsch lässt es noch offen, mit welchen elf Akteuren er beginnen wird. Gute Chancen auf einen Einsatz in der Start-Elf hat Heiko Reich. „Allein seine Präsenz auf dem Platz ist für die Mannschaft viel wert“, erläutert Hirsch. Gern hätte er als zusätzliche Offensivoption auch Patrick Haas gebracht, doch gesundheitliche Probleme lassen den Einsatz möglicherweise nicht zu.

Nicht ganz ungelegen kam dem FC Schonach am vergangenen Sonntag die Spielabsage gegen den FC 08 Villingen II. Trainer Enrique Blanco hatte zuvor immer wieder betont, dass einige Akteure eine Pause nötig hätten. Nun hatten alle Spieler frei, auch um sich auf das Jahresfinale neu einzustimmen. „Ich habe unter der Woche wieder viel Lust auf Fußball bei meinen Spielern gesehen. Wir wissen, dass wir auf einen gefährlichen Gegner treffen. Tabellen- und Leistungsstand stimmen bei der DJK nicht überein. Die Mannschaft hat deutlich mehr drauf“, warnt Blanco, der auch den Trainerwechsel thematisiert. „Jan Hirsch kennt die DJK-Elf aus dem Effeff. Er weiß, wie er seine Spieler zu packen hat.“

Aktuell hat Blanco neben den langzeitverletzten Spielern keine Ausfälle zu befürchten. Allein hinter Jannik Reiner (angeschlagen) steht noch ein kleines Fragezeichen. Improvisieren musste der Coach bei den Trainingseinheiten, da der Platz in Schonach verschneit war. So lud der Trainer seine Spieler in die Soccerhalle ein. Blanco: „Wir haben alle wieder Lust auf Fußball und werden alles dafür tun, um den bisher guten Saisonverlauf fortzusetzen.“