Regionalsport Schwarzwald Klare Sache in Hälfte zwei für Panthers

Schwenninger Basketballer gewinnen in Crailsheim deutlich mit 82:49

Basketball, Regionalliga: Crailsheim Merlins II – Wiha.Panthers VS 49:82 (17:18, 14:14, 9:25, 9:25). Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte fuhren die Wiha.Panthers VS einen ungefährdeten Sieg bei den Crailsheim Merlins II ein. Damit festigte die Mannschaft zugleich ihre Führungsposition in der Regionalliga

Vor nur rund 60 Zuschauern in der Hakro-Arena bot die Reserve des Pro A-Spitzenteams den Panthers 20 Minuten lang Paroli. In Bestbesetzung – also auch mit ihrem Topspieler Eric Ross, der lange verletzt fehlte – agierten die Merlins entschlossen, den hohen Favoriten zu besiegen. Die Gäste gingen nach acht Sekunden durch einen Dreier von Jaka Zagorc in Führung. Im weiteren Verlauf des ersten Viertels wechselte die Führung jedoch viermal, sodass es mit 17:18 ins zweite Viertel ging.

Auch in Abschnitt zwei bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Dies lag vor allem aber an der unkonzentrierten Vorstellung der Panthers. Insgesamt elf Ballverluste in der ersten Halbzeit sind ein desolater Wert. Zudem verloren die Neckarstädter das Rebound-Duell im ersten Durchgang mit 13:19 gegen die Merlins. Mit einem 6:0-Lauf ging die Mannschaft von Trainer Alen Velcic zwischenzeitlich mit 24:22 in Führung, ehe die Gastgeber mit neun Punkten in Serie ein kleines Sieben-Punkte-Polster aufbauten. Zur Halbzeitsirene lagen die Panthers dann wieder mit einem Zähler vorne.

In der Pause musste Velcic seine Mannschaft wieder an das erinnern, was er bereits seit einigen Wochen predigt. „Wir haben in der ersten Hälfte die nötige Seriosität vermissen lassen. Vielleicht hatten die Spieler noch das Hinspiel im Hinterkopf, als wir mit nur sieben Mann deutlich gewonnen haben“, sucht der Coach nach Erklärungen für die Schwankungen bei den Leistungen seines Teams.

Im dritten Viertel schalteten die Panthers mehrere Gänge nach oben und sorgten schnell für eine Vorentscheidung. Mit einem 21:2-Lauf in den ersten sieben Minuten nach der Pause zogen die Gäste nahezu uneinholbar davon. „In Hälfte zwei hatten wir nur einen Turnover und griffen uns klar mehr Rebounds als der Gegner“, analysiert Velcic. Mit dem Ende des dritten Viertels, als die Panthers mit 17 Punkten Vorsprung führten, war der 17. Sieg in Serie bereits besiegelt. Es stellte sich nur noch die Frage, wie deutlich der Auswärtssieg ausfallen sollte. Am Ende gewann der Tabellenführer standesgemäß mit 82:49. Velcic: „Hätten wir über 40 Minuten konzentriert gespielt, wäre es bis zur Pause nicht noch ein offenes Spiel gewesen. In der zweiten Hälfte haben wir dann unsere Klasse gezeigt.“

Kapitän Nikola Fekete stand nach einer langwierigen Bänderverletzung fast 20 Minuten lang auf dem Feld, erzielte 13 Punkte und bot vor allem in der Defensive eine ansprechende Leistung. Topscorer der Panthers war wieder einmal US-Amerikaner Rasheed Moore, der 19 Punkte auf die Anzeigetafel brachte. Mit dem 18. Sieg im 19. Spiel machten die Panthers einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Titelverteidigung und haben nun vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Speyer, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat.

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (13 Punkte/1 Rebound/1 Assist), Sergey Tsvetkov (5/0/0), Jaka Zagorc (10/4/4), Petar Madunic (4/1/0), Davor Barovic (5/5/3), Boyko Pangarov (11/0/1), Torben Tönjann (3/1/0), Kosta Karamatskos (10/8/4), Rasheed Moore (19/5/4) und Darius Pakamanis (2/5/2).