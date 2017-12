Regionalsport Schwarzwald Keine Zeit zum Grübeln für die Wild Wings

Schwenninger müssen bereits am Dienstag wieder ran. Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg

Eishockey: Man musste es befürchten: Nach einer langen Erfolgsstrecke kassierten die Wild Wings am vergangenen Wochenende gleich zwei Niederlagen. Doch Zeit zum Grübeln bleibt keine, denn schon am Dienstagabend (19:30 Uhr) geht es für die Schwenninger bei den Grizzlys in Wolfsburg weiter.

„Die Niederlage wird keinen Knacks geben“, sagte Dominik Bittner sehr bestimmt und eindeutig nach dem bitteren 3:4 am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters. Man hatte nicht das Gefühl, dass der Verteidiger das aus Trotz sagte. Vielmehr glaubt die Mannschaft unbeirrt daran, dass sie schnell zum Erfolgskonzept zurückfinden wird. Dieses hatten die Spieler um Kapitän Will Acton in den letzten beiden Spielen etwas aus den Augen verloren.

In Bremerhaven am Freitag hielten die Wild Wings zwar über weite Strecken gut mit, doch am Ende setzte es eine etwas zu deutliche 1:5-Niederlage. In der Partie gegen Iserlohn merkte man dem Team dann zu deutlich an, dass es etwas gutmachen wollte. „Wir wollten zuviel. Wir müssen aber in manchen Situationen das Spiel einfacher halten“, erklärte Bittner. Tatsächlich reichte die Leistung zum ersten Mal seit einigen Wochen nicht aus. Statt wie zuvor mehr als stabil in der Defensive zu stehen, abzuwarten und mit blitzschnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, entblößten die Schwenninger immer wieder ihre Abwehr. Durch unnötige Puckverluste luden sie den Gegner häufig zu gefährlichen Angriffen ein. Dabei hatten sie bis zur 31. Minute mit 3:1 geführt und die Partie einigermaßen im Griff.

SERC-Trainer Pat Cortina wollte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Das kann passieren, dass man nach einer solchen Erfolgsserie mehr daran denkt, ein Spiel gewinnen zu wollen, anstatt es erst einmal zu spielen“, sagte Cortina und fügte an: „Die Jungs haben gekämpft, sind viel gelaufen und der Wille war absolut da, aber wir haben unseren Weg verlassen.“ Auf diesen sollen und müssen die Wild Wings schnellstmöglich zurückkehren. Denn die nächsten Aufgaben werden weder einfacher noch weniger.

Bereits am Dienstag wartet mit den Grizzlys die nächste hohe Hürde. Nach anfänglich schwachem Start haben sich die Niedersachsen in den Top Vier der DEL festgesetzt. Sie schlugen am Sonntag den bisherigen Tabellenführer Eisbären Berlin mit 7:4. Beide bisherigen Partien gegen die Niedersachsen in dieser Saison verloren die Schwarzwälder. Überhaupt waren bislang die Aufeinandertreffen mit Wolfsburg selten erfolgreich. Seit der Rückkehr in die DEL gab es die Begegnung 18 Mal. Nur vier Mal gingen die Schwenninger als Sieger vom Eis. „Wir wissen, dass es extrem schwer wird“, gibt Simon Danner zu. Und fügt sogleich an: „Aber wir haben dort auch schon gewonnen.“

Nicht entspannen wird sich die personelle Situation bei den Wild Wings. Mit Mirko Sacher, Dominik Bohac und Benedikt Brückner fallen gleich drei Verteidiger aus. Brückner hatte sich am Freitag in Bremerhaven eine Schulterverletzung zugezogen, ein langfristiger Ausfall ist zu befürchten. Somit wird Stürmer Uli Maurer wie schon am Sonntag in der Defensive aushelfen. Zudem fehlt auch weiterhin Stürmer Mirko Höfflin. Dass ausgerechnet bei dieser angespannten Lage nun vier englische Wochen in Folge anstehen, ist für den Trainer kein Grund zum Klagen: „So ist nun mal der Spielplan in der DEL und es geht vor allem darum, solche Situationen zu meistern“, erklärte Cortina.