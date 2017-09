Regionalsport Schwarzwald Keine Tore im Stadt-Derby

DJK Villingen und SV Obereschach teilen Punkte. 300 Zuschauer sehen wenig Torchancen

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SV Obereschach 0:0. (olg) Gute Kulisse, jedoch kein Sieger im Villinger Stadtderby: Die 300 Zuschauer sahen einen Lokalkampf zweier Kellerkinder, der ohne Tore keinem der beiden Teams so wirklich weiterhilft.

Beide Seiten setzten vom Star weg auf taktische Disziplin in der Defensive. So ergaben die Abschlüsse in Richtung gegnerisches Tor wenig Gefahr für die Torhüter. Erst Mitte der ersten Halbzeit hatte die DJK ein leichtes Übergewicht. Dabei setzte Marc Riesle (37.) den Ball Zentimeter über das Gästetor und traf wenig später von halbrechts nur ins Außennetz (41.). Obereschach blieb nach vorne harmlos im Abschluss.

Nach der Pause das gleiche Bild: Beide Seiten neutralisierten sich im kampfbetonten Duell. In der 57. Minute dezimierte sich die DJK wegen Reklamierens durch eine Ampelkarte von Mike Tritschler. Villingen agierte in Unterzahl jedoch mutiger und biss sich in das Geschehen hinein. Aber die Gastgeber hatten auch das Glück auf ihrer Seite. Mike Duffner (63.) ging über die rechte Seite durch und sein Schuss klatschte an den Pfosten. Den Abpraller brachte Lamin Njie aus kurzer Distanz nicht über die Torlinie. Auch Villingen traf Aluminium. Riesle (69.) setzte das Spielgerät aus 17 Metern an den Pfosten. Danach versuchte vor allem Villingen mit einem Mann weniger zu den drei Punkten zu kommen. Doch klare Chancen bleiben aus. Obereschach fehlten nach vorne die zündenden Ideen und die Durchschlagskraft. SR: Natale (Schallbach); ZS: 300. Bes. Vork: GR Karte: Mike Tritschler (DJK/57.).

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Giesler, Pfriender (65. Kostka), Zimmermann, Reich (60. Takuete), Tritschler, Riesle, Sarr, Avci (82. Käfer).

SV Obereschach: Fischer, Mike Duffner (82. Rottler), Sakschewski, Zimmermann, Rene’ Riegger, Schreiner, Njie, Storz, Hayn, Tom Duffner, Roman Riegger (15. Yildiz).

Ralf Hellmer (DJK Villingen): „Mit der Punkteteilung können wir nicht zufrieden sein, mit der Entwicklung der Mannschaft schon. Ich sehe einen weiteren Schritt in die richtige Richtung, wenn man bedenkt, dass wir über 30 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Beim Nutzen der Torabschlüsse fehlte die letzte Konsequenz.“

Mario Bibic (SV Obereschach): „Es war ein schwaches Spiel von unserer Seite. Mit der Passgenauigkeit und Laufbereitschaft bin ich nicht zufrieden. Wir haben es in Überzahl nicht verstanden, uns Chancen herauszuspielen. Mir fehlte auch die Bewegung ohne Ball.“