Nach der geschafften Qualifikation für die Pre-Playoffs waren die Schwenninger Wild Wings schneller wieder im Alltag zurück als man hätte vermuten mögen. Und: Das ist auch gut so.

Es ist eigentlich ein ganz normaler Samstag Nachmittag in der Helios Arena. Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, was keine 17 Stunden zuvor noch in Iserlohn passiert war. Einige Spieler der Schwenninger Wild Wings sind auf dem Eis, dazu die beiden Torhüter Dustin Strahlmeier und Marco Wölfl. Ernste Gesichter bei allen Beteiligten, Pässe werden geübt und Torschüsse. Es ist sehr, sehr ruhig. Auch auf den Rängen absolute Leere, nur ein paar Schwenninger Junioren schauen zu. Keine Scherze, kaum ein Lachen und schon gar keine Euphorie ist zu sehen. So sieht ein Training immer aus, wenn das Team des SERC am Tag nach einem Auswärtsspiel arbeitet. Dann bleibt es jedem Spieler selbst überlassen, das zu tun, was für ihn das Beste ist. So sind eben einige auf dem Eis, andere auf dem Fahrrad und manch einer beim Physiotherapeuten. Als geneigter Betrachter ist man denn doch etwas erstaunt. Immerhin hatten die Wild Wings am Abend zuvor mit dem 5:2 in Iserlohn den ersten Einzug in die Playoffs für Schwenningen seit 22 Jahren fix gemacht.

Die erstaunliche Ruhe hat aber sicher auch etwas damit zu tun, dass Tross erst am Morgen um fünf Uhr aus dem Sauerland zurück war, die müden Gesichter sprechen Bände. Es hat aber ganz sicher nichts damit zu tun, dass sie im Bus auf der Rückreise noch eine große Party gefeiert hätten. „Es war eine ganz kurze Zeit nach dem Spiel gestern richtig Euphorie da“, berichtet Trainer Pat Cortina. „Aber ich bin sehr froh zu sehen, dass die Jungs jetzt schon wieder konzentriert arbeiten.“ Was auch der Plan des Trainerteams war. Es galt, so wenig wie möglich zu verändern, so gut wie möglich direkt wieder die normalen Abläufe zu haben. So gab es zu Beginn der Übungseinheit die übliche Videoanalyse mit den guten Szenen aus der Partie in Iserlohn. Anschließend sollte jeder individuell arbeiten. Einzige Ausnahme ist dabei Keeper Marco Wölfl. Der Backup wird von Torwarttrainer Ilpo Kauhanen auf seinen Einsatz morgen im letzten Hauptrundenspiel gegen Wolfsburg (14 Uhr) vorbereitet.



Ein Spiel, das die Schwarzwälder durchaus sehr ernst und wichtig nehmen. Denn es soll der Aufgalopp für die Pre-Playoffs und mehr sein. „Wir müssen die Spannung jetzt hoch halten“, erklärt Cortina. „Wir haben in Iserlohn eine sehr starke Leistung gezeigt, das war Playoff-Eishockey. Genau das wollen wir morgen wieder zeigen.“ Es gilt, das Selbstvertrauen und das Zutrauen in die eigene Leistung mit in die nächste Woche zu nehmen. Man ist schließlich noch nicht am Ziel, das nun selbstverständlich lautet: Viertelfinale. „Für diese Spiele, die jetzt kommen, haben wir die ganze Saison über den Grundstein gelegt“, sagt der Coach. „Wir sind noch nicht fertig, die Mannschaft ist hungrig.“ So geht es morgen Vormittag um 11:45 Uhr für die „Hungrigen“ weiter. Allerdings nicht für Istvan Bartalis, der wohl auch für das erste Playoff-Spiel am kommenden Mittwoch ausfallen wird. Fraglich sind auch die zuletzt angeschlagenen Damien Fleury, Marc El-Sayed und Dominik Bittner, der in Iserlohn einen üblen Check abbekam.