Nunzio Pastore, Trainer des FC Weilersbach, tippt den zwölften Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Hajduk Villingen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. "Hajduk ist sehr heimstark, hat auf eigenem Platz nur eine Partie verloren. Die Gäste spielen bisher eine starke Saison, doch mein Tipp ist 3:0."

FC Triberg – FC Schonach II. "Wir haben gegen beide Mannschaften mit 7:0 Toren gewonnen, wobei Triberg an jenem Tag einen schwachen Eindruck hinterließ. Viel spricht für eine mögliche Punkteteilung, doch wegen des Heimvorteils sage ich 2:1 für Triberg."

SG Buchenberg/Neuhausen – VfB Villingen. "Die Villinger hatte ich von Anfang an ganz oben in der Tabelle erwartet. Nach einem schlechten Start kommt die Elf nun immer besser in Form. Der VfB hat einen Lauf, während die Gastgeber mit personellen Sorgen zu kämpfen haben. Ich tippe 1:3."

FC Weilersbach – FC Tannheim. "Wir wollen nach der Niederlage in Hammereisenbach schnell zurück in die Erfolgsspur. Allerdings wird das Spiel gegen Tannheim kein Zuckerschlecken, nachdem die Elf deutlich im Aufwind ist und eine stolze Erfolgsserie hingelegt hat. Da ich personelle Sorgen in der Innenverteidigung habe, werden wir auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen.

SV Rietheim – FC Schönwald. "Rietheim ist stark in die Saison gestartet, hat zuletzt aber etwas geschwächelt. Schönwald hätte ich in der Tabelle weiter oben erwartet. In dem Spiel ist eine Punkteteilung wahrscheinlich. Ich tippe 2:2."

FC Fischbach – DJK Villingen II. "Das Topspiel zwischen dem Spitzenreiter und dem ersten Verfolger. Fischbach hat bisher nur gegen uns verloren. Die Villinger haben bei mir von allen unseren bisherigen Gegnern den stärksten Eindruck hinterlassen. Der DJK kann in dieser Saison ein großer Wurf gelingen. Ich tippe 1:2."

FC Kappel – FC Peterzell. "Peterzell ist seit dem vergangenen Spieltag im Besitz der roten Laterne und wird alles versuchen, um diese schnell wieder loszuwerden. Bei Kappel fehlt meiner Meinung nach etwas die Konstanz. Es gibt viele Höhen und Tiefen. Dennoch glaube ich, dass Kappel die Partie mit 2:0 gewinnt.

SV Nußbach – Sportfreunde Neukirch. Die Partie wird erst am kommenden Mittwoch, 29. Oktober, ausgetragen.