Kein Treffer und keine Punkte

Fußball-Landesliga: FC Rot-Weiß Salem – DJK Villingen 3:0 (2:0). Die DJK Villingen kommt aus der Abstiegszone nicht weg. In Salem gab es keine Punkte und auch keinen Torerfolg.

Salem hatte in Minute drei einen aussichtsreichen Freistoß, den der Villinger Torhüter Amiti nach einer Unsicherheit erst im Nachkrabbeln zu fassen bekam. Er machte seinen Lapsus jedoch postwendend wieder wett, indem er den von Senn hart getretenen Ball im Nachfassen entschärfte. In der 7. und 11. Minute folgten erste Ausrufezeichen der Gäste, als Beha und Avci bei ihren Fernschüssen das Visier allerdings zu hoch eingestellt hatten. Das 1:0 für Salem fiel, als Falco (21.) einen unhaltbaren Freistoß neben den rechten Pfosten ins Netz nagelte. Salem wurde danach stärker und so war das 2:0 unmittelbar vor dem Pausenpfiff die logische Konsequenz. Der Salemer Müller vollendete an Amiti vorbei. In der Nachspielzeit hielt Amiti mit einer Glanzparade die DJK im Spiel.

Nach Wiederanpfiff wurde die Partie härter. Es gab viele Gelbe Karten, bevor der Villinger Mittelfeldspieler Avci den roten Karton sah. Danach beruhigte sich das Spiel wieder. Eine von mehreren Möglichkeiten nutze Kölle zum 3:0-Endstand. Rene Kölle im Gehäuse der Rot-Weißen zeigte eine souveränen Vorstellung. Salem siegte erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Tore: 1:0 (21.) Falco, 2:0 (43.) Müller, 3:0 (87.) F. Kölle; SR: Gerspacher (Heitersheim); Bes. Vork.: Rote Karte Avci (68./DJK) Tore: 1:0 (21.) Falco, 2:0 (43.) Müller, 3:0 (87.) F. Kölle

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Beha (75. Hug), Zimmermann (81. Müller), Käfer, Sarikaya (46. Pfriender), Riesle, Kostka, Förmbacher (61. Takuete), Avci.