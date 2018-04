Kegreiss gewinnt Etappe

Radsportler vom Team RSC Donaueschingen bei Interstuhl-Cup erfolgreich. Auch De Poel stark

Radsport: (daz) Die Donaueschinger Fahrer vom Team RSC kommen immer besser in Fahrt. Wenige Stunden vor dem Start beim Grand Prix Vorarlberg am Dienstag feierte Valentin Kegreiss am Samstag einen Sieg in der Rennserie um den Interstuhl Cup.

Nach zehn von 23 Runden setzte sich zuerst eine 15-köpfige Gruppe mit den Donaueschingern Sascha De Poel und Kegreiss ab. Diese wurde im Verlauf des Rennens immer kleiner. Im Finale attackierte zuerst der Ex-Donaueschinger Benjamin Schubowski. Kegreiss und seine Begleiter parierten den Angriff und attackierten selbst. Es entstand eine Vierergruppe, in der Kegreiss vor dem Ex-Donaueschinger Raphael Bertschinger als Sieger über die Ziellinie fuhr. Kegreiss sicherte sich mit dem Erfolg gleichzeitig den Klassenerhalt in der höchsten Amateurklasse und unterstrich einmal mehr seine aktuell gute Form und Sprintstärke.

Sascha de Poel kam mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel und wurde Zehnter. Die weiteren Donaueschinger Fahrer, Lars Ulbrich und Stefan Menia, beendeten das Rennen im Hauptfeld. Sie hatten ihre Mannschaftsaufgaben erfüllt. Franzisco Lausen belegte im kleinen Finale der C-Klasse einen ausgezeichneten 14. Platz und sicherte sich wichtige Punkte in der Gesamtwertung, in der er jetzt auf dem fünften Platz liegt.

Nun gilt es schnell zu regenerieren, denn am Dienstag starten die Donaueschinger mit einer Wild Card bei einem Bundesliga-Rennen in Österreich. Beim Grand Prix Vorarlberg starten auch Fahrer, die schon bei der Tour de France am Start waren. „Wir wollen Valentin wieder in eine gute Position bringen“, kündigt Menia an. Für die Donaueschinger ist das Rennen der große Höhepunkt in der ersten Jahreshälfte.