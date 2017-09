vor 1 Stunde SK Regionalsport Schwarzwald Karl Rupp bei Journalisten-WM: "Ich muss niemandem etwas beweisen"

Im Rahmen des RiderMan findet am Wochenende in Bad Dürrheim die Weltmeisterschaft für Journalisten statt. Mit am Start: Karl Rupp vom RC Villingen. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 69-Jährige über seine Chancen auf Edelmetall und seine Liebe zum Radsport.