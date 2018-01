Kai Brünker jetzt offiziell in Bradford vorgestellt

Nachdem Kai Brünker am Mittwoch seinen Vertrag beim englischen Drittligisten Bradford City unterzeichnet hat (der SÜDKURIER berichtete exklusiv), wurde der ehemalige Spieler des FC 08 Villingen nun offiziell vorgestellt. Der von den Briten als "robuster Angreifer" bezeichnete Brünker erhielt bis zum Saisonende die Rückennummer 21 und trainierte am Donnerstag mit den neuen Mannschaftskameraden. Bradford spielt am Samstag gegen den AFC Wimbledon. Bild: Verein