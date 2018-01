Regionalsport Schwarzwald KV Schwarzwald: Knappe Entscheidung bei den Jungs

ESV Villingen setzt sich bei Jugendmeisterschaft in allen Disziplinen durch.

Sportkegeln: (smo) Die Sportkegeljugend des KV Schwarzwald ermittelte auf den Kegelbahnen in Bad Dürrheim ihre Meister. In der U14 männlich setzte sich Finn Ruf vom ESV Villingen mit 432 Kegeln in 120 Wurf über vier Bahnen (15 Volle, 15 Abräumen) gegen die Konkurrenz durch. Knapp dahinter belegte Jason Jäckle (423) und Dejan Valjak (420) die Plätze zwei und drei.

In der U18 männlich lagen die besten fünf Starter in einem Ergebnisbereich von 5 Kegeln. Sieger wurde Nico Berndt (515), gefolgt von Stefan Flaig (514) und seinem Bruder Nico Flaig (513). Platz 4. belegte Patrick Schulz (510) vor Yannik Straub (SKC Gütenbach) mit ebenfalls 510 Holz jedoch dem schlechteren Abräumergebnis). Bei der Kategorie U18 weiblich gab es zwei Starterinnen. Mit 510 Kegeln setzte sich Jeannine Heiser vom ESV Villingen gegen ihre Vereinskollegin Romina Capaci (502) durch.

Im Sprintturnier bei dem jeweils zwei Jugendliche per Losverfahren ein Team bildeten, erspielten sich Marijan Valjak vom ESV Villingen und Jan Gerke (RS Olympia Schwenningen) den Sieg. Die Seilsprungwertung gewann Stefan Flaig mit 184 Durchschlägen in einer Minute vor Romina Capaci (168).