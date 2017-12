Regionalsport Schwarzwald KSV Vöhrenbach muss absteigen

Verärgerung bei den Bregtälern über Aufstellungen beim AV Sulgen

Ringen, Bezirksliga: KSV Taisersdorf II – KSV Vöhrenbach 24:12 – (db) Durch die Niederlage in Taisersdorf und dem gleichzeitigen Sieg des AV Sulgen II sind die Vöhrenbacher bereits vor dem letzten Kampftag aus der Bezirksliga abgestiegen. Große Verärgerung gab es bei den Bregtälern mit Blick auf an AV Sulgen: „Sulgen konnte am Wochenende in seinem Regionalliga-Team keine komplette Mannschaft aufbieten, die Sulgener Reserve trat jedoch jedoch in Singen mit einem bärenstarken Team an“, wundete sich Vöhrenbachs Vorsitzender Daniel Buchholz.

Die Einzelkämpfe in Taisersdorf:

57 kg: Marc Gehring – Kevin Heine 0:4 – Gegen den Jugendringer wurde Heine nach zwei Minuten Schultersieger (Gesamtstand: 0:4). 130 kg: Daniel Höfler – Jonas Schätzle 2:0 – Gegen den starken Höfler kämpfte Schätzle gut und ließ nur einen knappen Punktsieg des Taisersdorfers zu (2:4). 61 kg: Marius Meyer – Robin Ohnesorg 0:4 – Gegen den Jugendringer gewann der starke Ohnesorg nach zwei Minuten durch technische Überlegenheit (2:8).

98 kg: Marco Martin – Simon Zwirner 4:0 – Gegen den Regionalligaringer verlor Zwirner noch vor der Pause technisch überhöht (6:8). 66 kg: Lulcim Ademaj – Christian Fix 4:0 – Fix hatte ebenfalls einen starken Gegner und verlor auch überhöht (10:8).

86 kg: Mario Häuslbauer – Pascal Zandomeni 4:0 – Auch Zandomeni musste die Klasse seines Gegners anerkennen. Häuslbauer siegte nach 1:30 Minuten (14:8). 71 kg: Steffen Krämer – Florian Ketterer 4:0 – Nach einer Minute wurde Ketterer geschultert (18:8). 80 kg: Sandra Martin – Ralf Dolder 4:0 – Martin wurde nach wenigen Sekunden Schultersieger (22:8).

75 kg A: Michael Zeh – Lorenzo Voppichler 0:4 – Der starke Voppichler war bei seinem Überlegenheitssieg jederzeit Herr der Lage (22:12). 75 kg B: Tobias Martin – Fabian Schätzle 2:0 – Schätzle musste eine knappe Punktniederlage hinnehmen (Endstand: 24:12).