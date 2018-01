Regionalsport Schwarzwald KSV Tennenbronn holt vier Titel

Griechisch-Bezirksmeisterschaften der Männer in Sulgen

Ringen: (lh) Der KSV Tennenbronn dominierte die Arge-Bezirksmeisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil. Die KSV-Ringer holten in Sulgen vier von elf möglichen Titeln. Dazu gab es noch zwei zweite Plätze und einen dritten Rang. Sieben der acht Tennenbronner Starter erreichten somit die Medaillenränge.

Der Tennenbronner Sieg in der Vereinswertung war mit 36 Punkten eine klare Angelegenheit. Dahinter folgten KSV Taisersdorf (25) und KSK Furtwangen (22). Mit 86 Teilnehmern waren die Titelkämpfe so gut besucht wie die Freistil-Meisterschaften zwei Wochen zuvor. Das Double mit dem Titelgewinn in beiden Stilarten schafften dabei Khamza Temarbulatov (StTV Singen) und Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf).

Im leichtesten Limit (52 kg) eilte Jakob Moosmann (KSV Tennenbronn) mit drei Schultersiegen zum Titelgewinn, nur zwei Siege brauchte Vereinskamerad Georgios Scarpello, um Erster bis 55 kg zu werden. In der Gewichtsklasse bis 60 kg war Jens Staiger (KSV Tennenbronn) im Finale gegen Khamza Temarbulatov mit 0:8 chancenlos. Mit dem gleichen Ergebnis blitzte Armin Kratzer (KSV Allensbach) gegen Philipp Ganter im Endkampf bis 63 kg ab.

In der 67 kg Klasse setzte sich Khamzat Temarbulatov (StTV Singen) im Finale gegen Marius Ganter (KSv Winzeln) durch. Bis 72 kg besiegte Andreas Moosmann (AV Sulgen) im Endkampf Steffen Krämer vom KSV Taisersdorf vorzeitig mit 8:0.

Haushoher Favorit im 77 kg-Limit war Fabian Reiner (KSV Tennenbronn). 30:0 Punkte in vier Kämpfen, darunter ein 8:0 gegen Finalist Kevin Reuschling (KSK Furtwangen), dokumentierten seine technische Überlegenheit. In der deutlich schwächer besetzten 82 kg-Klasse nutzte Thorsten Götz (KSV Tennenbronn) die Gunst der Stunde. Sein 6:5 Finalsieg gegen Pius Moosmann (AB Aichhalden) war allerdings nichts für schwache Nerven. Titelverteidiger Simon Günter (KSV Vöhrenbach) kassierte gegen Moosmann eine Schulterniederlage und kam durch einen 10:7 Sieg über Nicolai Rothmund (KSV Allensbach) nur auf Rang drei. Roman Brüstle holte sich mit einem 13:4 Sieg über Philipp Tolsdorf (KSV Trossingen) den Titel bis 87 kg. Nahezu konkurrenzlos war Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf) in der Kategorie 97 kg. Da musste Vereinskamerad Marco Martin im Superschwergewicht (130 kg) kräftiger zupacken, da seine fünf Widersacher deutlich mehr Gewicht auf die Waage brachten.

Die Ergebnisse

52 kg (vier Teilnehmer): 1. Jakob Moosmann (KSV Tennenbronn), 2. Raphael Müller (KG Baienfurt); 55 kg (3): 1. Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn), 2. David Kuhner (SG Schramberg), 3. Leon Glock (KSK Furtwangen); 60 kg (8): 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 2. Jens Staiger (KSV Tennenbronn), 3. Max Kokulan (KSK Furtwangen); 63 kg (10): 1. Philipp Ganter (KSV Winzeln), 2. Armin Kratzer (KSV Allensbach), 3. Mathias Schondelmaier (KSV Tennenbronn); 67 kg (12): 1. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen), 2. Marius Ganter (KSV Winzeln), 3. Marcel Wolber, 4. Vincent Kirner (beide KSK Furtwangen); 72 kg (10): 1. Andreas Moosmann (AV Sulgen), 2. Steffen Krämer (KSV Taisersdorf); 77 kg (12): 1. Fabian Reiner (KSV Tennenbronn), 2. Kevin Reuschling, 3. Arne Jöhnk (beide KSK Furtwangen); 82 kg (9): 1. Thorsten Götz (KSV Tennenbronn), 2. Pius Moosmann (AB Aichhalden), 3. Simon Günter (KSV Vöhrenbach), 6. Riccardo Renna (KSK Furtwangen); 87 kg (4): 1. Roman Brüstle (AB Aichhalden), 2. Philipp Tolsdorf (KSV Trossingen), 97 kg (5): 1. Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf), 2. Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 130 kg (9): 1. Marco Martin (KSV Taisersdorf), 2. Thomas Müller (AV Hardt), 3. Simon Zwirner (KSV Vöhrenbach), , 5. Benjamin Krebs (SV Triberg),