Regionalsport Schwarzwald KSV Tennenbronn bekommt zwölf Punkte geschenkt

Regionalligist mit 17:13-Heimsieg gegen ersatzgeschwächten KSV Schriesheim

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – KSV Schriesheim 17:13 (am) Auch einige Ausnahmeathleten in den Reihen des KSV Schriesheim konnten nicht wettmachen, was die lückenhafte Aufstellung preisgab. Tennenbronn erhielt in drei Gewichtsklassen die Punkte geschenkt. Florian Neumaier hatte gar keinen Gegner, der Kontrahent von David Brenn hatte drei Kilo zuviel und der Gegner von Fabian Reiner ließ sich ohne Gegenwehr schultern.

Youngster Mathias Schondelmaier griff seinen deutlich älteren Gegner Alexander Hirth beherzt an und wurde 8:3-Punktsieger. Dimitar Kumchev durfte sich wieder einmal über einen Erfolg im ungeliebten griechisch-römischen Stil freuen. Bei der angeordneten Bodenlage packte er blitzschnell zu und drehte Attila Tamas zweimal durch.

Der bundesligaerfahrene Schriesheimer Ceyhun Zaidov wurde gegen Lukas Brenn Schultersieger. Ein ganz enges Duell folgte zwischen Miroslav Geshev und Rene Jünger. Tennenbronns Neuzugang schlug nach langem Abwarten blitzschnell zu. Dies war gleichzeitig die einzige technische Wertung in diesem Duell.

Jan Steffan hatte gegen Tennenbronns Matteo Lehmann mit 9:4 Punkten die Nase vorn. Danach folgte ein Überlegenheitssieg für die Gäste von Rahmatulla Moradi gegen Thorsten Götz und zu guter Letzt konnte Dawid Wolny mit einem Dreier gegen Timo-Marcel Nagel den Mannschaftskampf auf 13:13 ausgleichen. Der Schlusskampf zwischen Fabian Reiner und Marco Büttner musste also den Sieger ermitteln. Zur großen Überraschung der Zuschauer ließ sich der Schriesheimer ohne Gegenwehr nach wenigen Sekunden auf die Schultern legen.

Verbandsliga: KSV Tennenbronn II – RKG Freiburg 2000 II 11:27 – Auch gegen Freiburg gab es für die Tennenbronner Reservemannschaft nichts zu erben. Es gab nur wenig Lichtblicke. Einer davon war Georgios Scarpello, der den erfahrenen Matthias Liebherr mit 16:0 auspunktet. Robin Moosmann und Evazali Mahmadi setzten sich ebenfalls deutlich durch.