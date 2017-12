Regionalsport Schwarzwald KSV Tennebronn: Brisantes Duell vor großer Kulisse

Regionalligist gastiert im Lokalderby beim AB Aichhalden

Ringen, Regionalliga: AB Aichhalden – KSV Tennenbronn (Samstag, 20 Uhr – Josef-Merz-Halle) – (am) Es war das Topereignis der bisherigen Regionalliga-Saison: proppenvolle Halle, Kämpfe bis zum Umfallen, Derbystimmung pur und am Ende ein Sieg der Tennenbronner. Nun steht die Neuauflage in Aichhalden vor der Tür und der Gastgeber will bei seinem letzten Heimkampf Revanche.

Dass Tennenbronn enorme Probleme hat, seine Mannschaft zu füllen, zeigte sich am vergangenen Samstag. Da musste Timo-Marcel Nagel sogar in der Zweiten aushelfen, um nicht schon auf der Waage zu verlieren. In den oberen Klassen haben die verletzten Jonas Schondelmaier und Dominik Pfeifer schmerzlich gefehlt. Ob bzw. wie KSV-Trainer Mathias Brenn diese Lücken füllen wird, bleibt spannend.

Aichhalden könnte gegen die Tennenbronner die routinierten Uwe Schullian und Petru Toarca aufbieten. Toarca würde allerdings den zweiten Ausländerplatz neben Radostin Shindov belegen und AB-Schwergewichtler Constantin Hutuleac wäre, wie gegen Sulgen, zum Zuschauen verdammt.

Es ist gut möglich, dass schon die ersten fünf Einzelkämpfe über Sieg oder Niederlage entscheiden. In der Mitte hat Tennenbronn mit Florian Neumaier, Fabian Reiner und Timo-Marcel Nagel drei Spitzenringer im Aufgebot, die den Hausherren kaum noch Zählbares überlassen werden.

Gastgeber Aichhalden steht aufgrund der Tabellenlage mehr unter Druck. Bei einer Niederlage würde die Mannschaft auf den abstiegsgefährdeten 8. Tabellenplatz abrutschen, wenn gleichzeitig Verfolger Reilingen-Hockenheim beim Schlusslicht Taisersdorf gewinnt. Die Motivation der Heimringer wird damit doppelt hoch sein und es darf ein spannendes Derby erwartet werden.

Verbandsliga: ASV Vörstetten – KSV Tennenbronn II (Samstag 20 Uhr) – Tennenbronn gilt gegen Vörstetten als krasser Außenseiter, da „Aushilfen“ aus der ersten Mannschaft aufgrund des Lokalderbys sicherlich nicht verfügbar sind.