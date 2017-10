K.o.-Schlag in Minute 90

DJK Villingen unterliegt beim FC Überlingen nach zweimaliger Führung mit 2:3 Toren

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Villingen 3:2 (1:2). (gh) Überlingen erarbeitete sich zunächst eine leichte Überlegenheit, doch die Villinger Defensive stand sicher. Die Gäste beschränkten ihr Offensivspiel auf lange Bälle. Die erste klare Chance hatte Überlingen (27.). Ein Villinger Abwehrspieler kratzte einen Schuss von Temine für den geschlagenen Torhüter Schwind von der Linie.

Als der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul gegen einen Überlinger die Partie weiterlaufen ließ, gelang Käfer mit einem Heber aus über 40 Meter gegen die völlig aufgerückten Überlinger das 0:1. Wenig später glich Kuczkowski mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stand Reich goldrichtig, als Schlussmann Negrassus eine Flanke nicht festhielt. Reich schoß den Ball zum 1:2 ein.

In der zweiten Spielhälfte drängte sofort Überlingen. Blank (51.) verfehlte knapp das Tor und auch Kuczkowski (64.) scheiterte mit einem Schuss aus kurzer Distanz. In Minute 74 setzte sich Kuczkowski im Strafraum in typischer Torjägermanier gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte den Ausgleich. Zwei Minuten später verhinderte Negrassus mit einer Glanzparade gegen den allein vor ihm auftauchenden Riesle den dritten Gästetreffer.

In der Schlussviertelstunde gab es einen Überlinger Sturmlauf. Gerlach (81.) und Kuczkowski (84.) vergaben, doch in der Nachspielzeit gelang Blank der Siegtreffer. Tore: 0:1 Käfer (30.) 1:1 Kuczkowski (33.) 1:2 Reich (44.) 2:2 Kuczkowski (74.), 3:2 Blank (90.); SR.: Schätzle (Herbolzheim); ZS: 120.