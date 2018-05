Regionalsport Schwarzwald Junioren des FC 08 Villingen: Keine Siege zum Saisonkehraus

Beide Mannschaften verlieren zum Saisonfinale. Trotz Abstieg gute Stimmung bei C-Jugend

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SG Kuppenheim – FC 08 Villingen 5:1 (2:0). (mst) Die A-Junioren des FC 08 Villingen beendeten die Saison mit einer klaren 1:5-Niederlage bei der SG Kuppenheim. Dabei traten die Nullachter aber mit gleich neun Spielern der U17 an, wodurch Trainer Mustafa Gürbüz nicht allzu enttäuscht war. "Es waren Kuppenheimer Spieler dabei, die zum Teil drei Köpfe größer waren als unsere Jungs. Das waren eklatante Unterschiede", ordnet der Trainer das Ergebnis ein. Dabei waren die Nullachter zu Beginn besser und hatten Chancen am Fließband. Kaiwan Schulze wurde ein vermeintlich reguläres Tor aberkannt, Philipp Braun traf nur die Latte, Laurent Sterling den Pfosten. Auf der anderen Seite konterte Kuppenheim eiskalt zum 0:1. Mit einem unhaltbaren Freistoß erhöhten die Gastgeber noch vor der Pause zum 0:2. Nach der Pause machten die körperlich klar stärkeren Kuppenheimer das Ergebnis deutlich. Gürbüz: "Wir haben viele individuelle Fehler im Spielaufbau gemacht und uns dadurch viele Probleme beschert. Kuppenheim musste aufgrund des engen Abstiegskampfs gewinnen und hat alles reingehauen." Das Villinger Ehrentor erzielte Niklas Heini nach 70 Minuten. Tore: 1:0 (24.), 2:0 (40.), 3:0 (55.), 4:0 (62.), 5:0 (57.), 5:1 (70.) Heini. SR: Markus Weßbecher (Oberstrot).

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – FV Ravensburg 0:2 (0:0). Es war das Spiel der Abschiede: Neben dem letzten Spiel der Villinger C-Junioren in der Oberliga, die in die Verbandsliga absteigen werden, standen auch die Trainer Haris Redzepagic und Bernd Seckinger zum letzten Mal gemeinsam an der Seitenlinie. Ein abschließender Sieg war den Villingern aber nicht vergönnt. Gegen den FV Ravensburg unterlagen die Nullachter im Friedengrund mit 0:2. "Es war ein Spiegelbild der Saison. Wir haben es gut gemacht und das Spiel im Griff gehabt. Ein individueller Fehler hat den Gegner aber wieder einmal zu einem Gegentor eingeladen", fasst Trainer Haris Redzepagic das Spiel in aller Kürze zusammen. In der Offensive spielten die Villinger ihre wenigen Chancen nicht konzentriert genug aus. Letztlich zieht der Coach trotz des Abstiegs ein positives Fazit der Saison. "Wir hätten locker die Liga halten können. Wir wurden höchstens vom VfB Stuttgart ausgespielt, ansonsten konnten wir mit allen Mannschaften mithalten", ordnet Redzepagic die Qualität seiner Mannschaft ein. "Dieses Jahr hat sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs haben viel gelernt und wertvolle Erfahrungen für die nächsten Jahre gesammelt. Ich sehe dieses Jahr als positives Jahr meiner Trainerlaufbahn", resümiert Redzepagic, der in der kommenden Saison in der Scoutingabteilung des Traditionsvereins tätig sein wird. Der bisherige C2-Trainer Daniel Miletic wird die U15 in der kommenden Saison betreuen.