Regionalsport Schwarzwald Junger Österreicher rollt das Feld von hinten auf

Beste Bedinungen bei Alpencup-Wettbewerben in Hinterzarten und Schönwald

Ski nordisch: (ju) Beste Bedingungen herrschten am vergangenen Wochenende beim dreitägigen Alpencup-Wettbewerb im Schwarzwald. Sowohl in Hinterzarten für die Sprungwettbewerbe als auch und im Loipenzentrum von Schönwald wurden im Vorfeld für die Springer und nordischen Kombinierer glänzende Voraussetzungen geschaffen.

Den Sprunglauf der Jugendlichen bis Junioren mit 68 Springern richtete der Skiclub Hinterzarten mit zwei Einzelspringen aus. Federführend im Springen der Frauen und der nordischen Kombination mit den abschließenden Langläufen in Schönwald war der Skiclub Schonach. Die Wettbewerbe waren für beide Vereine aufgrund der starken Beteiligung sehr zeitaufwendig, wurden von den beteiligten Vereinen aber hervorragend gemeistert.

Dem Einzelspringen auf der „Rothaus-Schanze“ (HS 108 Meter) in Hinterzarten stellten sich an beiden Tagen 68 junge Herren der Konkurrenz. Beide Einzelspringen gewann der 19-jährige Jan Hörl aus Österreich. Am Samstag wurde Luca Roth (SV Meßstetten) vor Sandro Hauswirth (Schweiz) überraschend Zweiter. Am Sonntag teilten sich Aljaz Osterc (Slowenien) und der punktgleiche Philipp Raimund (SC Oberstdorf) den zweiten Rang. Als Siebter reihte sich Adrian Sell (SV Meßstetten) am Samstag in den Top Ten ein. Auch Jonathan Siegel (SV Baierbronn) holte auf Position 25 Cup-Punkte. Die weiteren Starter aus Baden-Württemberg konnten den Heimvorteil nicht nutzen.

Im Springen am Sonntag kamen Luca Roth als Siebter und Adrian Sell als Neunter in die Top Ten. Auf Rang 23 kam Jan Mayländer (SC Degenfeld) vor Claudio Haas (ST Schonach-Rohrhardsberg) und als 29. Jonathan Siegel zu Cup-Punkten. In der Cupwertung ist Luca Roth als Dritter Bester des Deutschen Skiverbandes (DSV). Bei den Frauen wurden im Skispringen die 16-jährige Slowenin Jerneja Brecl und in der nordischen Kombination die erst 15-jährige Cup-Führende Jenny Nowak (SC Soland) zweifache Tagessiegerinnen. Als Sechste und Fünfte war jeweils Agnes Reisch (WSV Isny) Zweitbeste des DSV im Springen.

Die nordische Kombination mit dem Langlauf über zehn Kilometer brachte im Loipenzentrum von Schönwald-Weißenbach eine große Überraschung. Nach dem Springen vom Vortag ging der Franzose Edgar Vallet als Führender ins Rennen. Als 36. Starter rollte der 18-jährige Mika Vermeulen aus Österreich das Feld von hinten auf und gewann vor Maximilian Pfordte (WSV Grüna), der als Zweiter ins Rennen gegangen war. Der Schwarzwälder Jonas Maier (SC Waldau), der nach dem Springen als Siebter gestartet war, schlug sich als Zehnter sehr beachtlich. Der lange verletzte Jonas Jäkle (ST Schonach-Rohrhardsberg) zeigte als 17. im Kombispringen eine gute Leistung und beendete den Lauf auf Rang 34.

Auch im Kombisprint über fünf Kilometer erkämpfte Vermeulen, als Neunter gestartet, den zweiten Tagessieg, gefolgt von zwei Teamkameraden. Als bester Schwarzwälder im DSV-Team überraschte Julian Ketterer (SZ Breitnau) auf rang zwölf. Jonas Maier musste sich mit Platz 21 begnügen, und Jonas Jäkle eroberte auf Rang 29 die ersten Cuppunkte.