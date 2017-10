Regionalsport Schwarzwald Junge Nullachter lassen leichtfertig Punkte liegen

Berichte von den höherklassigen Junioren-Mannschaften. Villinger U19 und Donaueschinger C-Jugend siegreich

Fußball, Verbandsliga A-Junioren: FC Emmendingen – FC 08 Villingen 2:3 (2:1). (ms) Die U19 des FC 08 zeigte nach 0:2-Rückstand tolle Moral und nahm einen verdienten Dreier mit. Die Gastgeber überraschten zu Beginn mit ihrer druckvollen Spielweise. Dementsprechend stand es nach 25 Minuten schon 2:0. „Wir hätten auch locker sieben Tore kassieren können“, kommentiert Villingens Trainer Emanuele Ingrao die Anfangsphase. Danach folgte die Aufholjagd, die Marvin Münzer per Drehschuss einleitete. Das war der Knackpunkt des Spiels. Furkan Sari per Elfmeter und Jonah Domm per Kopfball drehten die Partie zugunsten der Nullachter. Ingrao: „Emmendingen drängte nochmals auf den Ausgleich, war aber komplett platt. Wir wollten den Sieg unbedingt mitnehmen. Es war eine gute Mannschaftsleistung.“ Tore: 1:0 (7.), 2:0 (25.), 2:1 (35.) Münzer, 2:2 (58.) Sari (FE), 2:3 (70.) Domm. ZS: 60. SR: Daniel Roeder (Wasser-Kollmarsreute).

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – Bahlinger SC 0:2 (0:0). „Das war eine absolut unnötige Niederlage“, betont Villingens Trainer Tevfik Ceylan nach der Niederlage im wichtigen Spiel gegen Bahlingen. In der ersten Halbzeit bestimmte sein Team die Partie, ohne aber aus den Chancen Kapital zu schlagen. Die beste Gelegenheit hatte Philipp Braun per Kopf kurz vor der Pause. In der temporeichen zweiten Hälfte vergaben die Nullachter durch Aaron Mößner und Sacir Alimanovic große Gelegenheiten. Auf der anderen Seite trafen die körperlich starken Gäste per Elfmeter zum schmeichelhaften 0:1. Danach musste Torhüter Robin Karcher verletzt raus. Da Villingen bereits viermal wechselte, zog sich Feldspieler Renato Silva die Handschuhe an. Am 0:2, das aus abseitsverdächtiger Position heraus entstand, war er machtlos. Ceylan: „Wenn wir die Chancen nicht nutzen, dürfen wir uns nicht über die Niederlage beschweren. Wir hatten zu viele einfache Ballverluste“. Tore: 0:1 (63.), 0:2 (79.). ZS: 90. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – MTV Stuttgart 2:2 (2:0). „Das kotzt mich an“, sagt Villingens Trainer Haris Redzepagic, nachdem seine Mannschaft eine 2:0-Führung nicht verteidigt hatte. Die Nullachter hatten vor allem in Hälfte eins alles im Griff. Milad Jaqubi wurde mit einem langen Ball geschickt und vollstreckte in die rechte Ecke. Wenig später erhöhte Jonathan Spät im Anschluss an einen abgewehrten Freistoß. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und hatten alles unter Kontrolle. Dann kassieren wir zwei Gegentore nach individuellen Fehlern“, ärgert sich Redzepagic. Der Stuttgarter Anschlusstreffer fiel durch ein Eigentor von Dario Holenstein nach einem Eckstoß. Auch das zweite Tor fiel nach einer Ecke, die vermeidbar gewesen ist. Redzepagic: „Stuttgart war keinesfalls die bessere Mannschaft“ Tore: 1:0 (20.) Jaqubi, 2:0 (29.) Spät, 2:1 (42.) ET, 2:2 (55.). ZS: 100.

Verbandsliga C-Junioren: SG DJK Donaueschingen – FC Überlingen 3:2 (0:0) „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber meine Jungs haben wieder diszipliniert gespielt und am Ende verdient die drei Punkte geholt“, kommentierte SG-Trainer Stefan Ehrich das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht Überlingen. Auf dem engen DJK-Kunstrasen ging das Spiel hin und her, die Überlinger Führung egalisierten die Donaueschinger durch das Tor von Maurice Warth (48.). Maurice Caviti erzielte die 2:1-Führung (51.). Überlingen kam nochmal zurück und glich aus. In der sehr hitzigen Schlussphase, in der die Überlinger in Unterzahl agierten, traf Fabian Wehinger zum umjubelten DJK-Siegtreffer (81.)