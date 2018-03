Regionalsport Schwarzwald Junge Nullachter gehen leer aus

C-Junioren des FC 08 Villingen unterliegen Heidenheim. Trainer hadert mit Schiedsrichter

Fußball, C-Junioren, Oberliga: FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim 1:2 (1:0). „Wir hatten das Spiel voll im Griff – bis der Schiedsrichter eingriff“, beschreibt Villingens Trainer Haris Redzepagic die Niederlage seiner Mannschaft und fügte an: „Das ist eine unnötige Niederlage. Es tut mir für die Spieler leid, weil sie sehr gut gespielt haben.“

In Hälfte eins dominierten die Nullachter das Geschehen und ließen zahlreiche gute Chancen liegen. Silas Schäfer erzielte mit einem sehenswerten Volleyschuss das verdiente 1:0. Nach der Pause ging ein Heidenheimer Spieler Torhüter Fabio Retter im Fünfmeter-Raum hart an, sodass Retter ausgewechselt werden musste. Anstelle eines Freistoßes gab es Ecke für die Gäste, die wie aus dem Nichts den Ausgleich erzielten. Zehn Minuten später ging Heidenheim durch ein, laut Redzepagic, klares Abseitstor in Führung. Zwar erspielten sich die Nullachter in der Schlussphase nochmals Chancen, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.