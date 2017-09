Regionalsport Schwarzwald Junge Gesichter beim TB Bad Dürrheim

Nach dem Abstieg aus der Oberliga erfolgt ein personeller Umbruch bei den Volleyball-Damen

Volleyball, Verbandsliga Damen: Die 1. Damenmannschaft der Volleyball-Abteilung des TB Bad Dürrheim musste sich nach acht Jahren aus der Oberliga verabschieden. Trainer Zdravko Greguric hat nach dem Abstieg einen personellen Umbruch gewagt und wird mit einem stark verjüngten Kader in der Verbandsliga starten.

Bereits kurz nach Ende der vergangenen Saison war klar, dass einige Spielerinnen das TB-Team verlassen würden. Die beiden Tuttlingerinnen Martina Sias und Camilla Zametica wechselten zum Oberligisten SV Bohlingen. Martina Graf und Rosita Voss haben sich derzeit ganz vom Liga-Volleyball verabschiedet. Auch auf Libera Yvonne Schräpler muss die Mannschaft verzichten, sie macht in dieser Saison eine Babypause.

Aus dem letztjährigen Kader sind weiterhin Claudia Mrowetz, Jenny Schütz, Melanie Wittenberg, Beatriz Celma-Hall und Andrea Greguric dabei. Neu hinzugekommen sind mit Nathalie Laub, Jessica Hils, Alisa Greguric und Ine Krukenberg vier Spielerinnen aus der ehemaligen 2. Mannschaft des TB. Anna Benz und Eva Ulrich kommen vom TV Villingen. Außerdem sind mit Nicole Ebner und Marie Effinger zwei bekannte Gesichter dabei, die nach einem Jahr Abstinenz wieder beim TB aufschlagen werden.

Somit hat sich der Kader von Trainer Greguric stark verjüngt, was für das gesamte Team eine völlig neue Ausgangssituation bedeutet:„ Wir werden eine gewisse Zeit brauchen, um mit der nötigen Erfahrung wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können. Deshalb haben wir uns als Saisonziel einen guten Mittelplatz in der Verbandsliga vorgenommen“, sagt der Bad Dürrheimer Coach.

Auch die langjährige Mannschaftsführerin Andrea Greguric trauert der Oberliga-Zeit nicht lange hinterher. „Natürlich hätten wir den Klassenerhalt gerne geschafft, wer steigt schon gerne ab. Aber ein Ende bietet auch oft die Chance auf einen wunderbaren Neuanfang“. Um diesen Neuanfang in die Tat umzusetzen, hat sie nach 25 Jahren als Mannschaftsführerin diese Aufgabe nun freiwillig in die Hände von Zuspielerin Melanie Wittenberg gelegt. „Da ich mit Mela eine wunderbare Nachfolgerin gefunden habe, fällt mir der Abschied von diesem Amt leicht“, so Andrea Greguric.

Das erste gemeinsame Turnier absolvierte das Team Anfang September in Radolfzell. Dort belegte Bad Dürrheim im Feld der zwölf Teams mit Verbands- und Oberliganiveau den fünften Platz. Am Wochenende startet das Team beim Landespokal in Kirchzarten. Auch dieses Finalturnier mit sechs Mannschaften soll vor allem dazu dienen, das Stellungsspiel und die Feinabsprachen zu verbessern, ehe am Sonntag, 15. Oktober, für das Team aus der Kurstadt die Verbandsliga-Saison beginnt.