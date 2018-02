Jugend ermittelt Bezirksmeister

Futsal-Endrundenturniere im Bezirk Schwarzwald am Wochenende in Bräunlingen und Schonach

Jugendhallenfußball: (daz) In Bräunlingen und Schonach werden am Wochenende die Bezirksmeister im Hallenfußball ermittelt. In sechs Altersklassen spielen jeweils sechs Teams um den Titel. Die Sieger qualifizieren sich für die südbadische Endrunde mit den anderen Bezirksmeistern des Verbandes.

A-Jugend: In der Bräunlinger Sporthalle beginnt das Endrundenturnier am Sonntag um 14 Uhr mit der Partie FC 08 Villingen gegen die SG DJK Donaueschingen. Beide Teams bilden zusammen mit der SG Bonndorf die Vorrundengruppe eins. In der zweiten Gruppe spielen der FV Tennenbronn, SG Furtwangen und DJK Villingen. Ab 16.50 Uhr starten die Platzierungsspiele. Das Finale ist um 17.22 Uhr.

B-Jugend: Vor den A-Jugendlichen gehört die Bräunlinger Sporthalle am Sonntag ab 10 Uhr den besten Schwarzwälder B-Jugenteams. In Gruppe eins spielen der FV Tennenbronn, der FC Bad Dürrheim und die SG DJK Donaueschingen. In der Gruppe B treten der SSC Donaueschingen, FC 08 Villingen und die SG St. Georgen an. Das Endspiel steigt um 13.22 Uhr.

B-Jugend, weiblich: In der Schonacher Sporthalle spielen die B-Juniorinnen um den Titel. Dieses Turnier am Sonntag beginnt ab 14 Uhr mit dem Spiel der SG VfB Villingen gegen den FV Marbach. Beide Teams bilden mit der SG Hüfingen die Vorrundengruppe A. In der Gruppe B treffen die SG Bonndorf, FC Wolterdingen sowie die SG Kirchen-Hausen aufeinander. Nach den Gruppenspielen geht es ab 15.46 Uhr in die Zwischenrunde und anschließend in die Halbfinalspiele. Das Finale beginnt um 17.22 Uhr.

C-Junioren: In dieser Altersklasse haben sich der VfB Villingen, SG DJK Donaueschingen, die DJK Villingen (alle Gruppe A) sowie die SG Hölzlebruck, die SG Blumberg und der FC 08 Villingen (Gruppe B) für das Endrundenturnier qualifiziert. Gespielt wird am Samstag ab 13.30 Uhr in der Sporthalle Bräunlingen. Ab 16.52 Uhr steigt das Endspiel um den Bezirksmeistertitel.

C-Junioren, weiblich: In der Sporthalle in Schonach wird am Sonntag ab 10 Uhr der neue Bezirksmeister bei den C-Juniorinnen ermittelt. Dieses Turnier beginnt mit dem Spiel SV Titisee gegen SSC Donaueschingen, die mit dem FV Marbach eine Vorrundengruppe bilden. In der zweiten Gruppe kämpfen der FV Tennenbronn, SG Furtwangen und der VfB Villingen um die besten Ausgangspositionen. Das Endspiel wird um 13.22 Uhr angepfiffen.

E-Junioren: Für die Endrunde in der Sporthalle Bräunlingen haben sich der SV TuS Immendingen, die SG Brigachtal, der FV/DJK St. Georgen (alle drei Gruppe A) sowie der FV Tennenbronn, FV Möhringen und der TuS Bonndorf (alle drei Gruppe B) qualifiziert. Das Turnier startet um 10 Uhr. Ab 12.46 Uhr beginnt das Endspiel, nach dem eine Mannschaft besonders jubeln wird.