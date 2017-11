Regionalsport Schwarzwald Jürgen Rumrich: Das tut natürlich gut

Der Manager der Wild Wings zieht zur Halbzeit der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga eine Zwischenbilanz. Der 49-jährige Bayer ist mit dem Erreichten zufrieden und setzt auch weiter auf kontinuierliche Arbeit.

Herr Rumrich, Halbzeit in der DEL-Hauptrunde. Wie fällt Ihr Fazit bis hierhin aus?

Wir sind natürlich zufrieden. Wir haben uns in jedem Spiel bisher die Chance erarbeitet, zu gewinnen. Uns zeichnet eine hohe Laufbereitschaft und Intensität aus. Wir haben auch in jeder Partie, bis auf eine oder zwei, spielerisch gutes Eishockey gezeigt. Dazu kommt die Qualität, dass wir doch einige Spiele auch im letzten Drittel noch gewonnen haben oder gar einen Rückstand noch gedreht. Das zeichnet die Mannschaft im Moment aus. Sie ist sehr fleißig in jedem Training und sie glaubt an sich.

Was hat sich im Team noch verändert?

Wir haben bei den Neuverpflichtungen viel Wert auf die läuferischen Fähigkeiten gelegt und bislang sieht man das auch in unserem Spiel. Dazu wollten wir mehr Stabilität und Aggressivität in der Defensive, auch das zeigt sich in den Spielen. In diesem Bereich haben wir gut gearbeitet, es gilt aber natürlich weiter dranzubleiben.

Heißt aber auch, jeder Spieler hält sich an die ihm zugedachte Rolle?

Nicht jeder kann an jedem Tag seine beste Leistung abrufen. Aber wir haben ein sehr gutes Kollektiv, sind insgesamt sehr kompakt und ausgeglichen. Der Kader ist zudem tiefer, wir können also verletzungsbedingte Ausfälle, die wir ja im Moment auch noch haben, und etwaige Leistungsschwankungen besser kompensieren. Dazu haben einige jüngere Spieler nochmals einen Schritt nach vorne gemacht, hier nenne ich als Beispiel Kai Herpich.

Mittlerweile wird auch oft der „Schwenninger Weg“ zitiert. Wie gut tut das?

Das tut natürlich gut, aber eigentlich ist dieser Weg gar nicht so außergewöhnlich. Schaut man sich natürlich das Konzept von Bremerhaven an, die verstärkt auf Zwei-Flaggen-Spieler setzen, aber auch andere Voraussetzungen haben, ist unser Weg sicher ein ganz anderer. Die Entwicklung der vergangenen Monate bestätigt uns. Es wird sicher Rückschläge geben, aber im Moment freuen wir uns, dass unsere Entwicklung wahrgenommen wird und wir auch viel Zuspruch erhalten.

Wie weit sind die Wild Wings auf diesem Weg bis zu einem möglichen Ziel?

Es ist im Augenblick eher der Weg, der wichtig ist. Die Mannschaft verändert sich von Jahr zu Jahr, immer wieder kann man Leistungsträger nicht halten. Die Planung gilt erst einmal immer für ein Jahr. In der aktuellen Saison passen bisher viele Faktoren zusammen. Eine deutlich längerfristige Planung funktioniert nur, wenn man unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung hat und die haben wir nicht. Wir schauen von Saison zu Saison. Wir wollen hier weiter Kontinuität reinbringen, was das Trainerteam, aber auch was die Mannschaft angeht. Natürlich wollen wir auch weiter wachsen, aber das ist ein andauernder Prozess. Dieser sogenannte Schwenninger Weg soll sich für die Fans und für uns verfestigen.

Wie sehen denn die finanziellen Rahmenbedingungen für die nächste Saison aus?

Es wird sich nichts ändern. Wir werden mit den gleichen finanziellen Vorgaben arbeiten.

Womit wir beim Thema anstehende Vertragsverlängerungen sind. Wie sieht es da bezüglich des Trainerteams und weiteren Spielern aus?

Wir sind mit dem gesamten Trainerstab in guten Gesprächen und da auch schon sehr weit. Es besteht eine gute Chance, dass wir in dieser Konstellation weiterarbeiten können. Bei den Spielern ist sicherlich erst einmal Dustin Strahlmeier gemeint. Auch mit ihm sind wir in den Gesprächen deutlich weitergekommen.

Kurz noch zu den anstehenden Spielen, was erwarten Sie von den Partien gegen Berlin, Nürnberg und Krefeld?

Das ist ein erneut hartes Programm. Gerade die Berliner sind richtig „on fire“. Gleiches gilt für Nürnberg. Beide Teams bringen eine unglaubliche Qualität mit. Auch Krefeld hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert. Aber wir hatten bisher in jedem Spiel die Chance zu punkten. Das sehe ich auch in diesen drei Spielen.

Fragen: Tina Fröhlich