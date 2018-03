Regionalsport Schwarzwald Jubel bei den Wild Wings: "Wir sind stolz auf dieses Team!"

Stimmen der Schwenninger zum Einzug in die Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga

Eishockey: Die Wild Wings haben es geschafft! Erstmals seit 22 Jahren stehen die Schwenninger wieder in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga. Durch den 5:2-Auswärtssieg am Freitagabend in Iserlohn machte das Team von Trainer Pat Cortina schon vor dem letzten Hauptrunden-Spiel den Einzug in die Finalrunde klar.

Die Pre-Playoffs starten am Mittwoch, 7. März. Gespielt wird im Modus Best-of-three. Die Mannschaft, die zuerst zwei der drei geplanten Spiele gewonnen hat, steht im Viertelfinale (Beginn 14. März). Schwenningen muss in den Pre-Playoffs mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst auswärts antreten und hat dann am Freitag, 9. März, Heimrecht. Wie der Gegner heißt, steht erst am kommenden Sonntag (4. März) fest. Der SÜDKURIER hat nach dem Erreichen der Pre-Playoffs bei Verantwortlichen und Spielern der Wild Wings nachgefragt:

Thomas Burger (Geschäftsführer): "Dieser Erfolg krönt die Leistung der Mannschaft in der Hauptrunde und die kontinuierliche Entwicklung. Es ist auch ein Verdienst der sportlichen Leitung. Das, was wir uns vorgestellt haben, wurde nun erreicht. Wir sind stolz auf das Team und freuen uns auf die Finalrunde."

Pat Cortina (Trainer): "Die Mannschaft hat mit einer super Leistung in Iserlohn ihr Ziel erreicht. Das ist auch der Lohn für die ganze Saison. Die Spieler haben es sich erarbeitet und verdient. Welchen Gegner wir in den Pre-Playoffs bekommen, ist nicht so wichtig. Wir wollen weiterhin unser Eishockey spielen. Das ist das Wichtigste. Gut möglich, dass wir uns noch ein Glas Sekt für den Erfolg gönnen. Wir bleiben aber ganz ruhig und dürfen nicht vergessen, dass wir am Sonntag gegen Wolfsburg noch ein Hauptrundenspiel haben."

Jürgen Rumrich (Manager): "Wir freuen uns riesig, dass wir diesen Schritt geschafft haben. Die Jungs haben von Saisonbeginn an großartigen Einsatz gezeigt. Jeder Einzelne bei den Wild Wings hat sich diesen Erfolg verdient – von den Spielern bis zu den Angestellten auf der Geschäftsstelle. Wenn die Mannschaft in den Pre-Playoffs ihre Leistung abruft, wird es für jeden Gegner schwer."

Dustin Strahlmeier (Torhüter): "Das ist überragend und das Ergebnis einer unglaublichen Teamleistung. Wir wollten in Iserlohn unbedingt punkten, damit wir nicht von den Ergebnissen der anderen Spiele abhängig sind. Das haben wir geschafft. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken."

Simon Danner (Angreifer): "Der Fluch ist vorbei, endlich wieder Playoffs! Darüber bin ich überglücklich. Der erste Schritt ist gemacht, aber wir haben nach dem Spiel in Iserlohn nicht großartig gefeiert, denn wir haben noch nichts gewonnen. Die Reise geht weiter und soll auch in den Pre-Playoffs nicht enden. Nun wollen wir am Sonntag gegen Wolfsburg ein gutes Spiel machen und, wenn möglich, sogar Platz neun erreichen."

Mirko Sacher (Verteidiger): "Ich freue mich riesig, dass ich nach der langen Verletzungspause rechtzeitig zur Schlussphase der Hauptrunde wieder mitspielen kann. In Iserlohn ging es schon wesentlich besser als gegen Mannheim. Der erste Schritt ist mit den Pre-Playoffs gemacht, doch nun wollen wir auch ins Viertelfinale. Wir müssen am Sonntag gegen Wolfsburg so auftreten, als ob es bereits ein Playoff-Spiel wäre. Das ist die beste Vorbereitung."

Benedikt Brückner (Verteidiger): "Dieser Erfolg ist sehr hoch zu bewerten. Wir haben das ganze Jahr auf dieses Ziel hingearbeitet. Gott sei Dank hat es geklappt. Nach dem Spiel gegen Mannheim haben wir gesehen, worauf es ankommt und in Iserlohn wieder unser Spiel gespielt. Über die Zwischenstände der anderen Mannschaften waren wir auf dem Eis nicht informiert. Wir haben uns nur auf uns konzentriert und die übrigen Resultate erst in der Kabine erfahren. Wir haben uns alle riesig gefreut und Partymusik aufgelegt. Schampus gab es keinen, schließlich geht es bereits am Sonntag wieder weiter. Es wäre toll, wenn wir in der Tabelle noch weiter nach vorne kämen."

Uli Maurer (Angreifer): "Wer nach 52 Hauptrundenspielen unter den ersten Zehn ist, hat sich das auch verdient. Wir sind froh, dass es bereits in Iserlohn geklappt hat. Der Druck wurde von Spiel zu Spiel größer. Nun können wir gegen Wolfsburg befreit aufspielen und versuchen, noch einen Platz nach oben zu klettern. Wir dürfen uns jetzt erstmal freuen, aber nicht allzu lange, denn die Reise geht weiter. Wir haben noch einiges vor."