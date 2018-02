Regionalsport Schwarzwald Jubel bei SG DJK Donaueschingen

Endrundenturnier der B-Jugend um Schwarzwälder Futsal-Meisterschaft in Bräunlingen

Hallenfußball: (her) Die SG DJK Donaueschingen wurde Futsal-Bezirksmeister bei den B-Junioren. Im Endspiel in der Bräunlinger Sporthalle besiegte Donaueschingen den FC Bad Dürrheim deutlich mit 3:0. Der Nachwuchs des FC 08 Villingen sicherte sich im kleinen Finale mit einem 4:1-Erfolg gegen die SG St. Georgen den dritten Rang.

Zunächst ging es beim Endrundenturnier für die sechs Mannschaften in zwei Dreier-Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe 1 setzte sich SG DJK Donaueschingen mit zwei hart umkämpften Siegen gegen den FV Tennenbronn (3:2) und Bad Dürrheim (2:1) durch. In der Gruppe 2 sicherte sich der FC 08 Villingen punktgleich mit St. Georgen Rang eins. Villingen spielte 2:2 gegen St. Georgen und gewann 2:0 gegen den SSC Donaueschingen.

Durch einen klaren 4:1-Erfolg im Zwischenrundenspiel gegen Tennenbronn erreichte die überraschend starke SG St. Georgen das Halbfinale. Der FC Bad Dürrheim löste durch ein deutliches 5:1 gegen den SSC Donaueschingen ebenfalls das Ticket für das Semifinale.

Die Bad Dürrheimer sorgten dann im Halbfinale mit ihrem 1:0-Erfolg gegen den FC 08 Villingen für die große Überraschung. Die SG DJK Donaueschingen ließ in ihrem Semifinale mit dem 2:0 gegen St. Georgen nichts anbrennen.

Im Endspiel machte sich bei den Bad Dürrheimern ein deutlicher Kräfteverschleiß bemerkbar. Julian Reich und Dirk King brachten Donaueschingen auf die Siegesstraße. Als King mit einem spektakulären Kopfballtreffer auf 3:0 erhöhte, war das Finale entschieden.

„Meine Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert“, lobte der Donaueschinger Trainer Daniel Höll sein Team. „Bei uns war am Schluss der Akku leer. Meine Spieler haben alles gegeben“, zeigte sich der Bad Dürrheimer Trainer Ilter Kozanoglu mit seinen Jungs zufrieden.

Die SG DJK Donaueschingen hat sich durch ihren Erfolg für die südbadische Meisterschaft am kommenden Samstag in Oberkirch qualifiziert. Die Schiedsrichter des Turnieres waren: Sasa Matosevic (Villingen), Silas Haselberger (Brigachtal), Marcel Haberstroh (Mönchweiler).