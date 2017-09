Regionalsport Schwarzwald Jörg Holik: "Kunstrasen ein Vorteil für Bonndorf"

Spielertrainer des FC Königsfeld tippt den sechsten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nach fünf Spieltagen führt der FC Königsfeld mit zwölf Punkten die Liga an. Königsfelds Spielertrainer Jörg Holik tippt für den SÜDKURIER die Paarungen des sechsten Spieltags.

FC Brigachtal – FC Hochemmingen. "Brigachtal droht am Tabellenende den Anschluss zu verlieren. Hochemmingen ist noch ungeschlagen und wird die Serie ausbauen. Ich tippe 0:3."

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Pfaffenweiler. "Riedöschingen wird durch den Erfolg beim SV Hölzlebruck Rückenwind haben und alles unternehmen, um auch auf eigenem Platz den ersten Sieg einzufahren. Mit Pfaffenweiler baut sich jedoch eine große Hürde auf. Die Gäste sind stärker und setzen sich mit 2:1 Toren durch."

FC Königsfeld – SV Hölzlebruck. "Hölzlebruck hat uns in den vergangenen Jahren immer gefordert. Auch diesmal rechne ich mit einem schweren Spiel, zumal Hölzlebruck am vergangenen Wochenende auf eigenem Platz unterlag und es nun besser machen will. Wir müssen an das Maximum gehen, um die drei Punkte zu holen."

FV Marbach – FC Gutmadingen. "Bezirksliga-Aufsteiger gegen Landesliga-Absteiger – eine interessante Partie. Gutmadingen wird nach der jüngsten Heimniederlage sicherlich mit Wut im Bauch antreten. Was Marbach draufhat, haben wir am vergangenen Sonntag im direkten Duell gesehen. Marbach ist offensiv stets gefährlich und spielt gegen Gutmadingen 2:2."

TuS Bonndorf – FC Dauchingen. "Bonndorf hat mit dem Erfolg in Tennenbronn unterstrichen, dass der Elf in dieser Saison einiges zuzutrauen ist. Wird auf dem Kunstrasen gespielt, ist das sicherlich ein Vorteil für Bonndorf. Mein Tipp lautet 2:1."

SV Überauchen – FV Tennenbronn. "Beide gingen am vergangenen Wochenende ohne Punkte vom Platz. Tennenbronn hat eine starke Mannschaft, die in der Tabelle oben dranbleiben will und auch wird. Um zu punkten, müsste bei Überauchen alles klappen. Ich tippe 1:3."

SV TuS Immendingen – DJK Donaueschingen II. "Die Donaueschinger habe ich noch nicht gesehen, gegen Immendingen haben wir bereits gespielt. Immendingen hat die Qualität, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Die Mannschaft wirkt immer besser eingespielt. Mein Tipp lautet 2:0."

SV Geisingen – SG Riedböhringen/Fützen. "Auch diese beiden Mannschaften verpassten am vergangenen Spieltag einen Punktezuwachs. Geisingen wurde im Vorfeld von vielen Trainern eine starke Runde zugetraut, auch von mir. Die Geisinger hatten sich sicherlich auch einen besseren Saisonstart vorgestellt. Ich tippe einen 2:0-Erfolg für die Gastgeber."