Regionalsport Schwarzwald Jörg Holik: "Die Körper der Spieler haben schlappgemacht"

Rückblick auf die Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga über Ostern. Trainer analysieren Spiele

Fußball-Bezirksliga: (daz) Zwei Spiele, ein Tor, kein Gegentreffer und vier Punkte: Der SV Geisingen grüßt nach dem Oster-Wochenende wieder als Tabellenführer. Dem 0:0 in Königsfeld folgte am Montag ein 1:0 gegen die SG Riedöschingen/Hondingen. „Das war sehr effektiv. Ein Punkt in Königsfeld zu holen, ist immer schwierig und für mich super. Königsfeld war bärenstark. In dieser Verfassung müssten sie eigentlich zehn Punkte mehr haben“, sagt Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic. Gegen Riedöschingen sei seiner Elf der Kräfteverschleiß anzumerken gewesen. Wenn ein Gegner sich fast nur defensiv ausrichtet, ist er nur schwer zu knacken. Wir haben einmal getroffen und sind der verdiente Sieger. Noch aber haben wir nichts erreicht und dürfen in unserer Konzentration keinen Millimeter nachlassen“, betont Tucakovic. Wegen der starken Belastungen über Ostern einigten sich Geisingen und Königsfeld, das für diesen Mittwoch geplante Bezirkspokal-Viertelfinalspiel um eine Woche zu verschieben.

Mit dem klaren 6:0-Erfolg gegen die SG Riedböhringen/Fützen wahrte der FC Hochemmingen seine Chance auf eine tolle Abschlussplatzierung. „Es war auf dem holprigen Platz keine einfache Partie. Wegen der Bodenverhältnisse musste am Donnerstag das Spiel gegen Tennenbronn ausfallen. Meine Mannschaft hatte den Druck, das Spiel gewinnen zu müssen und hat die Aufgabe souverän gelöst. Wir waren gegen Riedböhringen sehr konzentriert und haben zudem das zweite Ziel erreicht, nämlich ohne Gegentreffer zu bleiben“, freut sich Trainer Mario Maus. Da es auch offensiv fast wie am Schnürchen lief, sah Maus „sehr zufriedenstellende 90 Minuten“.

Die zwei Spiele über Ostern wollte der FC Königsfeld nutzen, um die Lücke nach vorn zu schließen. Nach dem 0:0 gegen Geisingen am Samstag setzte es am Montag in Immendingen eine 2:3-Niederlage. „Wir müssen uns nichts vormachen. Das war es wohl mit den Ambitionen auf einen der ersten zwei Plätze. Selbst bei sechs Punkten wäre es schwierig geworden, vorne ranzukommen. Mit nur einem Punkt ist das nahezu unmöglich“, gibt sich Königsfelds Spielertrainer Jörg Holik realistisch. Allein auf Platz zwei, auf dem die Holik-Elf die vergangene Saison beendete, haben die Königsfelder zehn Punkte Rückstand. „Wir haben gegen Geisingen ein ordentliches Spiel gezeigt, aber auch viel Kraft gelassen. Nur 48 Stunden später in Immendingen mussten wir dafür die Rechnung zahlen. Die Körper der Spieler haben schlappgemacht“, so Holik.

Mit dem 3:0-Erfolg in Überauchen hat der FV Marbach die Sorgen der Gastgeber vergrößert und selbst den siebten Saisonsieg eingefahren. Zudem hat sich Marbach für die schmerzhafte 0:1-Heimniederlage gegen Überauchen am ersten Spieltag revanchiert. „So vergesslich sind wir nicht. Deshalb war das Hinspiel durchaus ein Thema. Wir haben auf dem Hartplatz in Überauchen nahezu perfekt gespielt. Es geht nicht immer nur mit Schönspielerei. Wir waren sehr effektiv und haben einen hoch motivierten Gegner so genommen, wie man es tun muss. Das war wirklich gut“, freut sich Marbachs Trainer Michael Henseleit. Wieder einmal bestätigte seine Elf die Heimstärke, die in Platz vier der Auswärtstabelle zum Ausdruck kommt. Henseleit: „Wir sind noch nicht ganz gesichert und drehen uns auch ab und zu mal um. Neun Punkte brauchen wir noch. Platz acht oder neun wäre eine gute Abschlussplatzierung.“

Einen Punkt wollte der FC Brigachtal vom Kellerderby bei der SG Riedböhringen mitbringen, und genau das gelang der Elf von Trainer Werner Bucher mit der Nullnummer auch. „Es war ein etwas komisches Spiel. Beide Torhüter hatten kaum etwas zu tun und demzufolge gab es auch kaum Strafraumaktionen. Uns war klar, dass Riedböhringen mit Volldampf beginnen wird, aber wir haben aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen“, bilanziert Bucher, der indes auch einige „ärgerliche Situationen“ sah. So ist es für Bucher weiterhin unverständlich, warum ein für ihn regelkonformer Treffer seiner Elf wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Auch die Hektik auf und neben des Platzes störte Bucher. „Von beiden Fanreihen kam einiges auf das Spielfeld. Die drei Platzverweise waren zudem übertrieben. Alle drei muss man nicht geben.“

Aus den Spielen gegen Brigachtal (0:0) und in Hochemmingen (0:6) nahm die SG Riedböhringen/Fützen nur einen Zähler mit und bleibt in akuter Abstiegsgefahr. „Das Unentschieden gegen Brigachtal würde ich als gerechtes Ergebnis einordnen. Es war eine zerfahrene und kampfbetonte Partie“, fasst SG-Trainer Siegfried Andräß seine Eindrücke zusammen. Dennoch reisten er und seine Spieler zuversichtlich nach Hochemmingen, wo jedoch nahezu nichts funktionierte. „Hochemmingen war in allen Belangen besser. Das war enttäuschend“, so Andräß. Zu den bisherigen elf Punkten kam nur einer hinzu, aber noch geben sich die Akteure nicht geschlagen. Wie der Klassenerhalt gelingen kann, ist für Andräß klar. „Wir müssen an unsere Qualität, an das Potenzial in der Mannschaft glauben und unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Wir müssen abrufen, was wir wirklich können. In der Mannschaft steckt mehr.“