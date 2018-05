Regionalsport Schwarzwald Joachim Wälde: 2:0 für SG Buchenberg

Tribergs Trainer tippt den 28. Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) NK Hajduk VS – FC Tannheim. „Ich tippe 3:1 für Hajduk, weil die Elf heimstark ist und der Platz für jeden Gast gewöhnungsbedürftig.“

FC Kappel – DJK Villingen II. „Villingen will die Vizemeisterschaft perfekt machen, was mit einem 2:1-Sieg auch gelingen sollte. In Kappel zu gewinnen ist nicht einfach, aber die Villinger sind in einer guten Form.“

FC Weilersbach – VfB Villingen. „Beide haben offensive Qualitäten. Daher tippe ich auf ein 3:3. Es ist das Duell der zwei Mannschaften hinter dem Führungsduo, die ich nahezu auf Augenhöhe sehe.“

SG Buchenberg/Neuhausen – Sportfreunde Neukirch. „Die Gastgeber müssen diese Partie unbedingt gewinnen, soll die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt werden. Buchenberg muss seine Nerven in den Griff bekommen. Gelingt das in Kombination mit einer guten Chancenauswertung, ist ein 2:0-Erfolg denkbar.“

FC Fischbach – FC Schönwald. „Fischbach wird sich nach der errungenen Meisterschaft sicherlich in bester Verfassung präsentieren wollen. Die Schönwälder haben einen guten Lauf und spielen auch richtig gut. Schönwald wird sich wehren, aber Fischbach gewinnt 2:1.“

SV Rietheim – FC Schonach II. „Rietheim hat zuletzt nicht so viel gepunktet, wird jedoch wieder ein Zeichen setzen wollen. Platz fünf ist noch in Reichweite. Ich tippe 3:1.“

SV Nußbach – FC Peterzell. „Für uns wäre es gut, wenn die Nußbacher drei Punkte holen. Realistisch gesehen glaube ich jedoch eher an einen Erfolg der Peterzeller, die zuletzt in einer guten Form waren. Mein Tipp: 0:2“

FC Triberg – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Diese Begegnung wurde auf den kommenden Mittwoch verlegt. „Wir haben großes Verletzungspech und deshalb die SG Vöhrenbach um Verlegung gebeten. Der Gegner hat unserer Bitte sportlich fair zugestimmt“, sagt Wälde.