Regionalsport Schwarzwald Jana Fischer: "Ich möchte die Erfolge wiederholen"

Snowboarderin startet am Mittwoch in neue Saison. Bräunlingerin will zum Weltcup

Snowboard: Die Europacup-Saison der Snowboard-Crossfahrer wird morgen, Mittwoch, im österreichischen Pitztal eröffnet. Mit dabei: die 18-jährige Jana Fischer aus Bräunlingen. Die Nachwuchsfahrerin will das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte schreiben.

Der bisherige sportliche Weg von Jana Fischer ist schon jetzt mit Auszeichnungen gepflastert. Im Februar 2016 gewann die Snowboard-Fahrerin bei den olympischen Jugendspielen in Lillehammer Gold im Mannschaftswettbewerb. Dazu kam der Eintrag ins goldene Buch der Stadt Löffingen. Im Januar diesen Jahres folgte der erste Titel bei den Deutschen Meisterschaften, ehe der 18-Jährigen nur drei Wochen später eine große Überraschung gelang. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Tschechien fuhr Jana Fischer überraschend auf den Silberrang und verpasste eine weitere Medaille im Teamwettkampf nur knapp. „Das war damals eine große Sensation. Nun möchte ich diesen Erfolg gerne wiederholen. Damals hielt ich eine Medaille für unwahrscheinlich. Nun weiß ich, dass alles passieren kann. Ich habe mich seither nochmals verbessert und halte es für gut möglich, erneut auf dem Treppchen zu stehen“, gibt das Snowboard-Talent als Ziel aus. Um sich erneut für das Junioren-Championat zu qualifizieren, muss die Bräunlingerin eine Platzierung unter den ersten zehn im Europacup vorweisen. „Das sollte kein Problem darstellen“, gibt sie sich selbstsicher.

Bereits im Spätsommer legte Jana den Grundstein für einen hoffentlich erfolgreichen Winter. Am Stilfser Joch in den italienischen Alpen sowie am Hintertuxer Gletscher in Tirol fand die Vorbereitung statt. Den letzten Feinschliff holte sich die Snowboarderin im Pitztal, wo morgen das erste Europacup-Rennen steigt. „Ich fand sehr gute Trainingsbedingungen vor und fühle mich sehr gut. Deshalb gehe ich mit viel Vorfreude in die neue Saison“, beschreibt Fischer ihren Ist-Zustand.

Konkrete Ziele für den Europacup hat die Nachwuchshoffnung des deutschen Snowboardsports (noch) nicht. Vielmehr schielt Jana Fischer auf einen erneuten Einsatz beim Heim-Weltcup im kommenden Februar auf dem Feldberg. „Schon letztes Jahr war ich dabei, das war ein tolles Erlebnis“, blickt die Bräunlingerin zurück. Damals erreichte sie die Ränge 21 und 25. Ob Fischer beim Weltcup im Schwarzwald dabei sein wird, hängt von ihren Leistungen im Europacup ab. „Natürlich versuche ich, mich im Training und in den Wettkämpfen anzubieten. Ich bin zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Auf lange Sicht ist es mein Ziel, dauerhaft im Weltcup starten zu dürfen.“

Neben der sportlichen Entwicklung lässt Jana Fischer auch ihren Bildungsweg nicht außer Acht. „Im nächsten Frühjahr mache ich das Abitur. Die Schule unterstützt mich auf meinem sportlichen Weg sehr. Daher bringe ich Schule und Snowboard bisher gut unter einen Hut“, erklärt die im Sportinternat in Oberstdorf lebende Zwölftklässlerin. Was nach der Schule folgt, steht noch in den Sternen. Fischer: „Es gibt bereits Angebote von der Bundeswehr-Sportfördergruppe in Sonthofen. Auch die Bundespolizei stellte eine gute Alternative dar. Bislang tendiere ich zur Bundeswehr, die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.“

Zunächst einmal steht am Mittwoch der Saisonauftakt im Pitztal auf dem Programm. Schon vor zwei Jahren raste die Schwarzwälderin beim dortigen Junior-Europacup mit. Damals sprangen lediglich die Plätze 25 und 40 heraus. Am Mittwoch und Donnerstag soll dies anders werden. Schließlich will Jana Fischer das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Zur Person

Jana Fischer wurde am 8. Mai 1999 geboren und besucht das Gymnasium des Sportinternats in Oberstdorf. Für den SC Löffingen geht die Bräunlingerin in Europacup-Rennen an den Start. Zu ihren größten Erfolgen zählen Gold bei den olympischen Jugendspielen 2016, die Deutsche Meisterschaft und die Silbermedaille bei der Junoiren-WM sowie die Teilnahme am Weltcup am Feldberg im Jahr 2017. Beim Snowboard-Cross treten meist vier Fahrer gleichzeitig gegeneinander an. Es geht dann darum, wer die kurven- und schanzenreiche Piste am schnellsten meistert. (ms)