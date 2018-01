Regionalsport Schwarzwald Jana Fischer: Damit habe ich nicht gerechnet

Snowboardcrosserin Jana Fischer aus Bräunlingen startete überraschend erfolgreich in die Saison. Im SÜDKURIER-Interview spricht die 18-Jährige über ihre ersten Weltcup-Rennen und ihre Olympia-Chancen

Jana, haben Sie sich die vergangenen Tage gut erholt?

Ja. Ich war an Weihnachten zu Hause in Bräunlingen und habe Silvester mit meinen Freunden gefeiert.

Nach den ersten Resultaten des Winters gab es ja Grund zum Feiern.

Auf jeden Fall. Die Weihnachtstage mit der Familie waren auch sehr schön.

Sie haben mit zwei Weltcup-Platzierungen unter den Top 16 die Olympia-Norm erreicht. Heißt das zugleich, dass Sie bei den Olympischen Spielen im Februar in Pyoenchang dabei sind?

Nein. Ich habe bislang nur die nationale Qualifikation geschafft. Es gibt noch eine olympische Quali-Liste bei den Snowboardcrossern. Die ist entscheidend.

Wie setzt sich diese Liste zusammen und wie sind Ihre Chancen?

Es werden auch Platzierungen aus der vergangenen Saison berücksichtigt. Ich muss nach dem nächsten Weltcup am 21. Januar im türkischen Erzurum in dieser Liste unter den besten 30 sein. Aktuell bin ich auf Platz 28.

Die Hoffnung auf Olympia ist somit berechtigt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das Ticket nach Südkorea bekommen?

Ich mache mir keinerlei Druck, ob es klappt oder nicht. Wenn ich nicht bei Olympia dabei bin, habe ich in vier Jahren wieder eine Chance. Ich bin ja erst 18 Jahre alt.

Vor der Saison ging es für Sie zunächst darum, sich über den Europacup für den Weltcup zu nominieren. Nun stehen Sie kurz vor der Olympia-Teilnahme. Sind Sie selbst überrascht?

Ja, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hoffe, es geht nicht zu schnell. Die letzten drei Weltcup-Rennen liefen alle top. Allerdings haben mich die Trainer auch sehr gut vorbereitet.

Gibt es besondere Gründe, warum es zuletzt so gut lief?

Vielleicht, weil ich ohne große Erwartungen in die Saison gegangen bin und deshalb befreiter war.

Was reizt Sie besonders am Snowboardcross?

Das Frau-gegen-Frau fahren in den Finalläufen. Die Qualifikation vor den Finals mag ich allerdings nicht so gerne.

Welche Ziele haben Sie sich für diese Saison noch gesetzt?

Ich will natürlich beim Heim-Weltcup Anfang Februar auf dem Feldberg dabei sein. Ein weiteres Ziel sind die Junioren-Weltmeisterschaften. Dort will ich wie im Vorjahr wieder eine Medaille holen. Die Junioren-WM ist allerdings erst im Sommer in Neuseeland.

Und was wünschen Sie sich zudem fürs neue Jahr?

Dass es so weiterläuft wie bisher und dass ich das Abitur erfolgreich bestehe.