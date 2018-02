Regionalsport Schwarzwald Jan Rotter wechselt zum ASV Urloffen

Triberger Ringer geht zum Bundesligisten

Ringen: (kat) Der Triberger Jan Rotter wechselt zum ASV Urloffen. „Ich will weiterhin in der Bundesliga ringen. Der ASV Urloffen war einer der ersten Vereine, der sich bei mir gemeldet hat. Es ist zudem ein sympathischer und südbadischer Klub“, begründet Rotter seinen Wechsel.

Nach dem Rückzug des SV Triberg aus der Bundesliga in die Verbandsliga war aus sportlicher Sicht klar, dass Rotter seinen Heimatverein verlassen wird. Der 26-Jährige betont jedoch, dass er den SVT beim Neuaufbau unterstützen wolle. „Zudem werde ich bei Meisterschaften weiterhin für den SV Triberg starten“, so Rotter.

Urloffen belegte vergangenen Saison in der Bundesliga abgeschlagenen mit null Punkten den letzten Tabellenplatz. Die Urloffener hatten die Wahl, ob sie in die Regionalliga absteigen oder in der Bundesliga bleiben wollen und entschieden sich für die Bundesliga.