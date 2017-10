Regionalsport Schwarzwald Jan Meier wieder zurück

FC Furtwangen erwartet am Samstag Landesliga-Aufsteiger FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Hilzingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Nach acht Spieltagen wartet der FC Furtwangen noch auf den zweiten Saisonsieg. Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn sollte dieser gelingen, um nicht dauerhaft in der Nähe der Abstiegsplätze zu bleiben. "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass es im Fußball kein Muss gibt. Aber wir wollen und brauchen die drei Punkte, um uns etwas Luft zu verschaffen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen", sagt Spielertrainer Markus Knackmuß.

Stark präsentierten sich die Furtwanger am vergangenen Freitagabend beim 2:2 in Pfullendorf. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen. Knackmuß kann bis auf eine Position die gleiche Startmannschaft auf den Platz schicken. Jens Fichter kassierte in Pfullendorf die gelbrote Karte. Dafür kehrt Jan Meier zurück, der in Pfullendorf aus beruflichen Gründen passen musste. Beste Voraussetzungen im Bregtal. Zudem eröffnet sich eine Chance, dass auch Fichter im Kader stehen kann, nachdem der Schiedsrichter in seinem Bericht offenbar geschrieben hat, dass Fichter vor der zweiten gelben Karte kein Foul begangen habe. "Für mich war die Information am Mittwochabend auch neu. Wir werden jetzt schnell unsere Möglichkeiten prüfen, denn ich hätte Jens sehr gern im Kader", ergänzt Knackmuß. Sicher fehlen wird Lukas Schmitz (Urlaub).

Für Knackmuß ist es wichtig, dass seine Elf den Erfolg "auch einmal erzwingt". Die Gäste aus Hilzingen schießen viele Tore, kassieren aber auch viele. Mit einer soliden Abwehrleistung könnte Furtwangen den Grundstein zu den ersehnten drei Punkten legen, denn offensiv gibt es einige Spieler und sicherlich auch einige Möglichkeiten, um zu treffen.