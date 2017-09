Regionalsport Schwarzwald Interstuhl-Cup: Punktehatz auf Kopfsteinpflaster

Radrennen in der Villinger Innenstadt. Gastgeber mit vielenFahrern am Start

Radsport: (rp) In der Villinger Innenstadt gehen am Sonntag die besten Rennfahrer aus dem Bezirk Schwarzwald-Zollern und den angrenzenden Bezirken auf die wilde Punktehatz. Mit diesem Kriterium wird die Schlussphase des Interstuhl-Cups eingeläutet, denn auf dieses Rennen folgt zum Abschluss nur noch ein Einzelzeitfahren in Tailfingen.

Der Wettbewerb in Villingen ist für viele Radsportler besonders attraktiv. Zum einen säumen viele Zuschauer die Strecke, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Auch das Altstadtambiente übt einen besonderen Reiz aus. Die Durchfahrt durch zwei Statdtore gehört ebenso dazu, wie das Kopfsteinpflaster, das auf der flachen Strecke den Fahrern viel Fahrgefühl, besondere Kraftübertragung und eine richtige Gangwahl abverlangt. Jeder, der schon mit seinem Rad über Pflastersteine gefahren ist, kann sich vorstellen, was es heißt, diesen Belag mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 40 Stundenkilometern zu bewältigen.

50 Mal gilt es für die Teilnehmer des ersten Rennens der Frauen, Jugend und Seniorenklassen den Rundkurs unter die Räder zu nehmen. Der Start erfolgt um 11 Uhr. Bei dem Auftaktrennen werden für den RC Villingen Marcus Keller, Thomas Hutt, Ralf Nühlen, Luca Brugger, Karl Rupp, Arnhild Proß und Eliane Rupp am Start stehen. Marcus Keller will, wie bereits im Vorjahr, auf das Treppchen kommen und damit seinen Podestplatz in der Gesamtwertung zu festigen. Der starke Villinger Jugendfahrer Luca Brugger wird versuchen, in die Phalanx der Seniorenfahrer einzudringen. Arnhild Proß wird wohl gegen ihre zukünftige Villinger Mannschaftskollegin Jeannine Mark chancenlos sein, aber die Reihe ihrer sehr guten Vorstellungen fortsetzen können.

Um 12.30 Uhr werden die Teilnehmer des kleinen Finales auf die Reise geschickt. Mit Marcel Arena hat der RC Villingen auch in diesem Rennen ein heißes Eisen im Feuer. Er kämpft noch um einen Podestplatz in der Gesamtwertung und er hat sich einen Sieg in seinem Heimrennen auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt wird er von Andrej Fendel und Steffen Käding. Ergänzt wird das Trio durch Elias Petruschke.

Um 15 Uhr gehen die Fahrer des großen Finales an den Start. Dies ist zugleich der Höhepunkt des Renntages. Angeführt wird das Team der Gastgeber von Stephan Duffner, dem bestplatzierten Villinger in der Gesamtwertung. Er will seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Allerdings sind eine Reihe sehr starker Fahrer am Start, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Stephan Duffner kann bei diesem Rennen auf die Unterstützung seiner Teamkollegen Sebastian Metzler, Alexander Dutty, Roland Kienzler, Philipp Bucher und Björn Dölker zählen. Auch Juniorenfahrer Matthias Gummich wird ihn bei diesem Unterfangen tatkräftig unterstützen.

Für das Team des RSC Donaueschingen sind in Villingen Denis Renner, Benny Premiati und Stefan Menia am Start. Sascha de Poel muss dagegen krankheitsbedingt passen. Ebenfalls starten werden Björn Dölker und Manuel Henninger, allerdings für ihre Heimatvereine.

Innerhalb des Interstuhl-Cups in Villingen wird auch ein Anfängerrennen ausgetragen. Es sind alle Altersklassen bis Jahrgang 2003 zugelassen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein verkehrstaugliches Rad. Es besteht Helmpflicht. Die Länge des Rennens richtet sich nach der Anzahl und dem Alter der Teilnehmer. Wer Rennluft schnuppern möchte, kann sich per Telefon (07721/96055) oder per E-Mail melden: info@rc-villingen.de

Punkte beim Kriterium

Bei einem Kriterium erfolgt nach 5 bzw. 10 Runden je nach Rundenlänge eine Wertungsrunde. Dabei erhalten die Fahrer des Sprints 5, 3, 2 und 1 Punkt. Die Schlusswertung zählt doppelt. Sieger ist, wer die meisten Punkte eingefahren hat. Bei Punktgleichheit ist der Fahrer vorne, der zuletzt gepunktet hat.

Zeitplan: 11 Uhr Start Frauen, Jugend und Seniorenrennen (50 Runden), 12.30 Uhr Kleines Finale (60 Runden), 14.15 Uhr Anfängerrennen, 15 Uhr Hauptrennen (80 Runden).