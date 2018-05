Regionalsport Schwarzwald In Riedböhringen fliegen die Fäuste

In Riedböhringen fliegen die Fäuste

BSV Blumberg plant bei der 4. Fight-Night zwischen 15 und 20 Kämpfe ein

Boxen: (hr) Der Boxsportverein Blumberg veranstaltet am Samstag in der Mehrzweckhalle Riedböhringen seine 4. Fight-Night. Ab 18.30 Uhr sollen von den Schülern- und Juniorenklassen bis zur Elite zwischen 15 und 20 Kämpfe stattfinden. Junge Talente bis zu erfahrenen Kämpfern werden sich in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen im Ring präsentieren.

„Die Veranstaltung hat sich auf Anhieb zu einem Highlight entwickelt. Kämpfer von renommierten Boxclubs aus dem südlichen Baden Württemberg werden in den Ring steigen,“ sieht der Vorsitzende des Boxsportvereins Blumberg, Michael Schäfer, diesem Kampfabend mit einiger Vorfreude entgegen.

Auch Mädchenkämpfe sind in den Nachwuchsklassen geplant. Hier ist die ehemalige baden-württembergische Vizemeisterin Linda Maier als Lokalmatadorin das Zugpferd. Insgesamt werden sich aus der eigenen Blumberger Boxriege fünf Kämpfer/innen zwischen den Seilen präsentieren. Das Blumberger Trainertrio mit Ricardo Graf, Thomas Hillen sowie Michael Schäfer sieht ihre Schützlinge bestens vorbereitet.

Die Veranstaltung hat sich auf Anhieb zu einem Besuchermagnet mit einigen hundert Zuschauern entwickelt. In der Riedböhringer Halle ist wieder ein volles Haus bei großartiger Stimmung zu erwarten. Der Kampfsport Boxen hat augenscheinlich nichts von seiner Faszination verloren und stößt immer auf großes Interesse.