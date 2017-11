In Halbzeit eins viele Chancen vergeben

FC Bad Dürrheim unterliegt beim SC Lahr mit 0:3 Toren. Gute erste Halbzeit der Kurstädter

Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – FC Bad Dürrheim 3:0 (1:0). (daz) Für die Kurstädter gab es im letzten Vorrundenspiel keine Punkte. Bad Dürrheim überzeugte beim Tabellendritten in der ersten Halbzeit, vergab aber reihenweise beste Chancen zur Führung. „Wir haben mehr Chancen als erwartet bekommen, aber ohne Treffer gewinnst du nicht. Im Spiel entscheiden Tore, und die hat nur Lahr erzielt“, sagte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Für ihn war die schwache Chancenauswertung der Grund für die Niederlage.

Die Gäste wussten bereits vor dem Anpfiff, dass Lahr mit der besten Abwehr der Liga hinten sehr stabil steht. Dennoch waren es die Kurstädter, die zu hochkarätigen Abschlussmöglichkeiten kamen. Doch weder Sari noch Akgün oder Schaplewski und Fantov wussten daraus Kapital zu schlagen. Teilweise blieben die Schüsse in der Abwehr hängen oder verfehlten das Gehäuse. Selbst eine 2:0- oder 3:0-Führung wäre für die Kurstädter möglich gewesen. Als schließlich alles nach torlosen ersten 45 Minuten aussah, schlugen die Gastgeber wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zu. Nach einem Eckball fiel das 1:0, da die Bad Dürrheimer den Ball nicht konsequent genug abwehrten. Der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt.

Dennoch schien auch nach dem Seitenwechsel für die Gäste noch etwas möglich. Die Scheu-Elf versteckte sich nicht und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Als die Mannschaft zu weit aufgerückt war, spielte Lahr einen schnellen Konter und schloss die Aktion mit dem 2:0 ab. Bei der Klasse der Gastgeber in der Defensive war die Partie damit schon so gut wie entschieden. Nur 13 Minuten später gelang Lahr auch noch der dritte Treffer, der gleichzeitig den Gästen alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn raubte. Die Ortenauer spielten nun die Partie souverän herunter, zumal die Bad Dürrheimer Chancen nun auch deutlich weniger wurden. „Der Knackpunkt des Spiels war das 0:1. Von diesem Treffer kurz vor der Pause haben wir uns nicht mehr erholt. Wir haben läuferisch alles geboten, haben aber zu wenig torgefährliche Spieler“, bilanzierte Scheu. Für seine, nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Singen nicht umgestellte Elf, wäre es durchaus möglich gewesen, beim Favoriten etwas mitzunehmen. So aber schließen die Kurstädter die Vorrunde auf Platz 14 ab, der nicht für den Klassenerhalt reichen würde. Bis zur Winterpause stehen noch das Auswärtsspiel in Kehl und das Heimspiel gegen Spitzenreiter Freiburger FC an. Tore: 1:0 (45.) Gueddin, 2:0 (55.) Sen, 3:0 (68.) Weschle, SR: Wolf.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Tadic, Bah, Schwer, Detta, Woelke, Rönnefarth (62. Cil), Schaplewski, Fantov (84. Altinsoy), Sari (68. Becker), Akgün.