Immer wieder die gleichen Fehler

Südbadenliga-Schlusslicht TV St. Georgen unterliegt beim Tabellenvorletzten Oberkirch

Handball, Südbadenliga: TV Oberkirch – TV St. Georgen 29:23 (15:10) (sle) Nach dieser Niederlage im Duell der Kellerkinder sieht es für Schlusslicht St. Georgen in der Tabelle düster aus. Nach elf Spielen hat der Aufsteiger aus der Bergstadt erst einen Sieg auf dem Konto.

Oberkirch erwischte den besseren Start und ging mit 4:1 in Führung. Wie von einem richtigen Kellerduell zu erwarten, war die Partie von Beginn an von harten Fouls und Nicklichkeiten geprägt. Schon früh gerieten die Gäste in doppelte Unterzahl, die Oberkirch zur 10:4-Führung nutzte. Besonders der schnelle und wendige Franzose Xavier Greyenbuhl bereitete der Gästeabwehr große Probleme. Auch im Angriff scheiterte St. Georgen immer wieder am starken Steffen Dold im Oberkircher Tor. Zum Ende der ersten Hälfte fanden die Bergstädter besser in die Partie, verkürzten zwischenzeitlich sogar auf 9:13, mussten sich aber mit einem 10:15-Rückstand zur Pause begnügen. Sorgen bereiteten den Bergstädtern vor allem, dass mit Lukas Holzmann und Theo Assfalg bereits zwei wichtige Spieler mit zwei Zeitstrafen vorbelastet waren. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, konnten diese aber oftmals nicht nutzen. Oberkirch hatte außerdem gute Antworten auf unser Deckungsverhalten“, analysierte TVS-Trainer Jürgen Herr die erste Halbzeit.

Im zweiten Durchgang kämpfte sich St. Georgen zurück in die Partie und verkürzte wieder auf 16:13. Einfache Fehler verhinderten allerdings, dass der TVS die Partie enger gestalten konnte, und Oberkirch erhöhte durch den starken Timo Roll wieder auf 20:15. Doch die Schwarzwälder gaben nicht auf und waren beim 21:18 erneut in Schlagdistanz. Auch aus mehreren Überzahlsituationen konnten die Gäste allerdings kein Kapital schlagen. In der Schlussphase konnte sich Oberkirch nochmal etwas absetzen, sodass das Endergebnis von 23:29 etwas zu hoch ausfiel.

Die Handballer aus der Bergstadt machen immer wieder die gleiche Erfahrung. Erneut brachte man den Gegner durch einen schlechten Start ins Spiel und in eine komfortable Position. Wie so oft, wurden auch diesmal viele Torchancen, darunter einige Siebenmeter, vergeben. Es scheint, als würde der TV St. Georgen auf der Stelle treten. Woche für Woche ähnliche Spielverläufe und ähnliche Fehlerbilder. Man ist den Gegnern definitiv nicht gänzlich unterlegen, zum Sieg fehlen allerdings einige Prozent. Was man der Mannschaft zugutehalten muss, ist der Kampfgeist. Die stemmten sich auch diesmal mit allen Mitteln gegen den Kontrahenten, doch der erhoffte Befreiungsschlag vor der Winterpause blieb aus. Zeit, um in einer schwierigen Phase etwas durchzuatmen. Nach ein paar freien Tagen, wird Trainer Jürgen Herr seine Mannschaft noch vor dem Jahreswechsel wieder zum Training bitten um sich auf die kommenden Spiele vorzubereiten. Am 13.Januar empfängt St. Georgen Mitaufsteiger Kappelwindeck/Steinbach.

Tore: Lermer (2/1), Assfalg (1), L. Holzmann (6), Herrmann, N. Holzmann (je 3), Linhard (5), Bürk (3/1)