Regionalsport Schwarzwald Im Schwarzwald rollt kaum ein Ball

Viele Wochenende-Spiele bereits abgesagt. Bezirksliga-Vereine zögern mit der Entscheidung

Fußball: Der frühe Wintereinbruch mit Schnee, Kälte und Eis macht den Fußballern vielerorts im Schwarzwald einen Strich durch die Rechnung. Etliche Spiele wurden bereits im Vorfeld abgesagt, einige Begegnungen stehen wohl bis kurz vor dem Anpfiff auf der Kippe. Hier ein Überblick über die aktuelleSituation am Freitagnachmittag:

Verbandsliga

Beim FC Neustadt rollt am Wochenende kein Ball. „Das Spiel gegen den FC Radolfzell wurde nun auch offiziell abgesagt. Wir haben 15 Zentimeter Schnee auf dem Platz. Da ist kein Fußball möglich“, sagte Spielausschuss-Vorsitzender Rolf Eckert. Die Verbandsliga-Partie wird im Frühjahr nachgeholt.

Landesliga

Beim FC Schonach wurden aus den am Mittwoch prognostizierten „99,9 Prozent“ inzwischen 100 Prozent. „Das Spiel findet am Sonntag definitiv nicht statt. Wir haben 40 Zentimeter Schnee auf dem Platz und die Hälfte davon ist gefroren“, sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco. Ob die Partie, wie von Staffelleiter Franz-Josef Grüninger beabsichtigt, am kommenden Wochenende ausgetragen werden kann, bezweifelt Blanco schon jetzt.

Auch das Landesliga-Derby DJK Donaueschingen gegen den FC 08 Villingen II fällt am Sonntag voraussichtlich der Witterung zum Opfer. „Wir haben 15 Zentimeter Schnee auf dem Platz. Nach aktuellem Stand wird nicht gespielt“, sagte Donaueschingens Trainer Christian Leda am Freitagnachmittag. Nun bemühen sich beide Vereine um einen Ausweichtermin im nächsten Frühjahr.

„Es liegt zwar Schnee auf dem Platz, aber wir wollen unbedingt spielen. Notfalls würden wir versuchen, den Platz zu räumen“, sagt Jan Hirsch, Trainer der DJK Villingen vor der Heimpartie am Samstag (16 Uhr) gegen den SC Markdorf. Eine endgültige Entscheidung falle jedoch erst kurzfristig.

Erst am Samstagmorgen wird wohl eine endgültige Entscheidung fallen, ob die Landesliga-Partie FC Löffingen gegen Aufsteiger SV Obereschach um 14.30 Uhr tatsächlich angepfiffen wird. Im Moment stehen die Chancen 50:50.

Bezirksliga

Die Partie SV Geisingen gegen SG Riedöschingen/Hondingen wurde bereits abgesagt. Bei den anderen vier gastgebenden Vereinen der Bezirksliga sind Stand Freitag noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen. Jedoch geht niemand von einem planmäßigen Spielbetrieb aus. Norbert Plum, Vorsitzender des TuS Bonndorf, glaubt nicht an die Austragung der Partie der Löwenstädter gegen den SV Hölzlebruck am Sonntag. „Zu 85 Prozent wird das Spiel ausfallen. Auf unserem Platz liegt eine 20 Zentimeter dicke Schneeschicht. Auch die Wetterprognose macht keine Hoffnung, dass der Schnee bis Sonntag schmilzt. Wir warten noch bis Samstagmorgen ab und treffen dann eine endgültige Entscheidung.“ Schon unter der Woche war der Platz nicht bespielbar. Es wäre die letzte Partie von Trainer Nils Boll gewesen, der sein Amt zur Winterpause abgibt.

Sowohl beim SV TuS Immendingen als auch beim FC Hochemmingen laufen noch die Beratungen. Absagen sind dort ebenfalls sehr wahrscheinlich. „Eine Prognose ist sehr schwer. In der Nacht auf Freitag hat es nochmal kräftig geschneit. Der Verband will keine vorschnellen Entscheidungen treffen und lieber spielen lassen als weitere Spiele abzusagen. Zudem sind die Ausweichmöglichkeiten sowohl finanziell als auch organisatorisch nicht zu stemmen“, sagte Immendingens Trainer Kadir Ibis. Spätestens am frühen Sonntagmorgen soll ein Entschluss getroffen werden. Ibis: „Ein Spiel gegen Königsfeld ist momentan eher unwahrscheinlich.“ Ähnlich sieht es auch in Hochemmingen aus. FC-Trainer Mario Maus: „ Am Samstag wird sich der Vorstand nochmals ein Bild verschaffen und eine Entscheidung treffen. Ich rechne mit einer Absage unseres Heimspiels gegen Riedböhringen/Fützen.“ Auch beim SV Überauchen, der am Samstag den FV Marbach empfangen soll, wird laut Trainer Frank Albrecht erst am Freitagabend entschieden, ob gespielt werden kann.

Kreisliga A, Staffel 1

In der Kreisliga A, Staffel 1 rollt kein Ball. Stand Freitag gibt es drei sichere Absagen. Neben den Sportfreunden Neukirch (gegen Hajduk) und dem FC Tannheim (gegen Rietheim) hat auch die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach ihr Samstags-Spiel gegen den FC Fischbach abgesagt. „Der Vorstand hat sich am Freitagmorgen den Platz in Hammereisenbach angeschaut und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass ein reguläres Spiel auf dem Hartplatz nicht möglich ist. Der Rasen in Vöhrenbach sieht noch schlechter aus. Die dicke Eisschicht, die sich unter dem Schnee verbirgt, wird in der kurzen Zeit sicher nicht auftauen“, sagte SG-Trainer Franz Ratz.

Kreisliga A, Staffel 2

Auch in der Kreisliga A, Staffel 2, wurden beide Spiele vorzeitig auf Eis gelegt und die die Winterpause eingeläutet. Beim FC Hüfingen ist die Absage des Spiels gegen den SV Öfingen beschlossene Sache. Trainer David Invernot: „Am Freitagmorgen haben wir den Platz begutachtet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Spiel keinen Sinn ergibt.“ Auch beim SV Eisenbach ist an ein Fußballspiel nicht zu denken. „Das hat keinen Sinn. Das Spiel gegen den FC Lenzkirch wird definitiv ausfallen“, sagte Trainer Mario Heinrich.