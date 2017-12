Regionalsport Schwarzwald Im Angriff schwer ausrechenbar

Zwischenbilanz zum bisherigen Abschneiden des FV Marbach in der Frauen-Landesliga

Frauenfußball, Landesliga: (olg) Sieben Punkte Rückstand sind es auf den Tabellenführer FC Grüningen. Dennoch bleibt Holger Rohde, Trainer des FV Marbach, ehrgeizig und zuversichtlich. "Wir sind absolut im Soll und werden versuchen, bis zum Ende der Meisterschaft um den Titel mitzuspielen." Für den 44-Jährigen ist Grüningen verdient Erster, "weil sie kein Spiel verloren und somit alles richtig gemacht haben". Mit der Vorrunde seiner Elf ist Rohde weitgehend zufrieden. "Wir hatten nur eine wirklich schlechte Halbzeit, im Derby gegen Grüningen. Da unterliefen uns zu viele krasse Fehler."

Etwas geärgert hat sich Rohde über das 1:2 in Nollingen und beim 3:3 in Deggenhausertal gegen die beiden anderen Topteams. "In Deggenhausertal haben wir unser bestes Saisonspiel auf Verbandsliganiveau gemacht und müssen einfach die Chancen zu mehr Treffern nutzen. Ebenso in Nollingen. Da verlierst du 1:2 und hast 10:2-Chancen. Die Entwicklung im spielerischen Bereich und beim Tempo ist sehr gut. Wir sind torgefährlich und offensiv stark", lobt Rohde. Im Angriff ist Marbach kaum auszurechnen. Fünf bis sechs Spieler sind für Tore gut. Valeria Chiarelli (12), Cora Rigoni (7), Madeline Baschnagel (6) und Judith Jakob (5) sowie Samantha Aichele (3) teilen sich die 33 Treffer in den zehn Partien auf. Das einzige Manko sieht Rohde darin, "dass wir nur 30 bis 40 Prozent unserer klarsten Chancen nutzen".

Für den Trainer haben sich im Vergleich zur Vorsaison einige Dinge gravierend geändert. "In der Rückrunde 2017 haben wir defensiv gespielt, nur neun Treffer kassiert, ein Spiel verloren und und sind so aus der Abstiegszone auf Platz fünf geklettert. Jetzt spielen wir dominant, offensiv, druckvoll nach vorne, haben unsere Spielweise erweitert. Manchmal sind wir noch zu offen und nicht kompakt genug." Er rechnet mit einer schweren Rückserie. In der Liga gebe es sechs starke Teams, von denen diejenigen an Grüningen dranbleiben, die gut aus der Winterpause kommen."

Unabhängig davon erfreut es Rohde, wie sich seine Elf in den vergangenen 18 Monaten entwickelt hat. "Wir können mehrere Ausfälle problemlos wegstecken und kompensieren." Die Talente aus der eigenen Jugend integrieren sich hervorragend. Dafür stehen die Youngster Cora Rigoni und Anouk Bartler. Die beiden 16- und 17-Jährigen erspielten sich auf Anhieb Stammeinsätze. Wie sehr Rohde die variable Spielweise seiner Elf nachhaltig veränderte, zeigt sich an zwei Offensivspielerinnen. Valeria Chiarelli spielte in der vergangenen Runde noch Innenverteidiger. Madeline Baschnagel, vergangene Runde mit 21 Treffern Torjägerin, bereitete immerhin 15 Treffer vor.