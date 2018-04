"Ich ziehe das durch"

Verbandsligist FC Bad Dürrheim in bedenklicher Verfassung. Trainer Scheu wird nicht aufgeben

Fußball-Verbandsliga: (daz) Was für eine verrückte Liga. Acht Mannschaften müssen sich ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen und alle acht sind am Wochenende ohne einen Punkt von den Plätzen gegangen. Die Tabelle im Keller präsentiert sich komplett unverändert. Davon profitiert auch der FC Bad Dürrheim, der sich bei der 0:4-Heimniederlage gegen Radolfzell in einer bedenklichen Verfassung präsentierte und dennoch auf dem Nichtabstiegsplatz verweilt. „Es ist für mich kein Trost, wenn die Konkurrenten nicht punkten. So wie meine Mannschaft gegen Radolfzell spielte, wird sie früher oder später auf einen der fünf Abstiegsplätze abrutschen. Nur wenn es uns gelingt, die personellen Sorgen zu beheben und wir uns steigern, gibt es eine kleine Resthoffnung“, sagt Trainer Reiner Scheu.

Am Samstag hatte Scheu schon vor der Partie angekündigt, dass er unmittelbar nach Schlusspfiff aus privaten Gründen den Platz verlassen muss. Was der Fußball-Lehrer bis dahin gesehen hatte, hätte auch einen zeitigeren Abgang gerechtfertigt. Die Not-Elf, in der zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft und der 40-jährige Bora Ikiz spielen mussten, war nur 20 bis 25 Minuten gleichwertig und ansonsten hoffnungslos unterlegen. „Ich habe einen Berg an Arbeit gesehen. Da klappte wenig bis nichts“, betont Scheu. Doch wie will er die Fehler abstellen? Für das Training am Montagabend hatten bereits im Vorfeld acht Spieler abgesagt.

Die über Jahre hinweg erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem FC Bad Dürrheim und dem Trainer scheint auf der Zielgeraden ein unschönes Ende zu nehmen. Würde da nicht eine Trennung naheliegen? „Ich bringe meine Aufgabe zu Ende und ziehe das durch. Das habe ich dem Vorsitzenden Albrecht Schlenker so versprochen. Viel Spaß ist allerdings auf Grund der Begleitumstände nicht dabei“, wird Scheu deutlich. Ihn ärgert, dass trotz der noch immer machbaren Ausgangslage die Zeichen auf Abstieg stehen, denn ohne Stammspieler, die in großer Zahl verletzt sind, und fehlenden Alternativen auf der Bank, sieht es für die Kurstädter acht Spiele vor Ende der Saison nicht rosig aus. Hinzu kommen Fehler im Spiel, die längst abgestellt schienen. Zudem geht es am kommenden Wochenende zu Spitzenreiter SV Linx.

Für die Kurstädter spricht allein die Tatsache, dass sie den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können, selbst bei einer Niederlage in Linx. Mit Mörsch, Stadelhofen. Singen, Kuppenheim und Neustadt warten noch fünf Gegner, die unmittelbar vor oder hinter den Kurstädtern stehen und aktuell auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Mit einer starken Elf scheint da durchaus noch etwas machbar. Aktuell aber fehlt dem Trainer der Glaube daran. Zu bitter waren die jüngsten Erkenntnisse.