"Ich wünsche Frank Berrer einen Sieg"

Michael Henseleit, Trainer FV Marbach, tippt den 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (ms) Mit zwölf Punkten aus 13 Spielen befindet sich Aufsteiger FV Marbach nur einen Punkt vor der Abstiegsregion. Trainer Michael Henseleit tippt die Partien des 14. Spieltags für den SÜDKURIER.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Überauchen. „Das ist schwer zu sagen. Überauchen muss bis zur Winterpause noch mehrfach punkten, um den Anschluss zu halten. Bei der SG wird es entscheidend sein, ob Patrick Bäurer mit von der Partie ist. Ich tippe auf ein 2:1.“

FC Königsfeld – TuS Bonndorf. „Königsfeld hat jüngst gegen Brigachtal überraschend Punkte liegen lassen. Sie werden auf Wiedergutmachung brennen und zuhause mit 2:0 gewinnen.“

SV Hölzlebruck – FC Hochemmingen. „Wir haben erst letzte Woche gegen Hochemmingen gespielt und eine 0:5-Packung erhalten. Das ist eine starke und eingespielte Mannschaft. Der Kunstrasen in Hölzlebruck könnte allerdings den Gastgebern entgegenkommen. Ich tippe auf ein knappes 1:2.“

FC Pfaffenweiler – FC Dauchingen. „Pfaffenweiler stand bereits an der Spitze, hat aber überraschend Punkte abgegeben. Dennoch werden sie sich mit 3:1 durchsetzen.“

SG Riedböhringen/Fützen – FV Tennenbronn. „Ich wünsche meinem Kollegen Frank Berrer, dass er mit der SG gewinnt und unten rauskommt. Tennenbronn hat derzeit auch keinen Lauf. Die Tagesform wird entscheiden. Mein Tipp lautet 1:0 für die Gastgeber.“

SV Geisingen – SV TuS Immendingen. „Das wird ein spannendes Derby. Geisingen befindet sich derzeit in einer sehr starken Verfassung und wird auch gegen Immendingen die Tabellenführung verteidigen. Ich tippe 2:0 für die Gastgeber. “

DJK Donaueschingen II – FC Gutmadingen. „Auch dieses Spiel hat für mich Derby-Charakter. Der kleine Kunstrasen in Donaueschingen wird der DJK sicherlich in die Karten spielen. Gegen uns war Donaueschingen richtig stark. Ich setze auf eine Überraschung und glaube an einen 2:1-Erfolg für die Gastgeber.“

FV Marbach – FC Brigachtal. „Ich tippe bei unserem eigenen Spiel nicht. Es ist das Derby schlechthin, auf das wir schon seit drei Jahren warten. Es ist auch mit Blick auf die Tabelle an Spannung nicht zu überbieten. Brigachtal hat mit dem neuen Trainer Werner Bucher gute Erfolge gefeiert. Es wird ein hartes Stück Arbeit und ein kampfbetontes Spiel.“