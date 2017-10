"Ich kam mir vor wie beim Tennis"

Rückblick auf zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Gutmadingens Trainer Heinz Jäger hadert

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der zwölfte Spieltag hielt einige überraschende Ergebnisse an der Spitze wie im Tabellenkeller bereit. Ganz oben trennen die ersten fünf Mannschaften nur noch zwei Punkte. Dagegen ist der SV Überauchen nun im Besitz der Roten Laterne, nachdem Brigachtal und Riedböhringen/Fützen ihre Spiele gewonnen haben.

Die großen Gewinner an der Tabellenspitze waren am Wochenende der FC Königsfeld und der SV Geisingen, wobei Königsfeld mit dem 2:1-Erfolg gegen Hochemmingen einiges dafür getan hat, dass die Spannung wieder steigt. „Es war ein verdienter Sieg, da wir doch einen Tick stärker waren als Hochemmingen. Wichtig war sicherlich, dass wir nach dem dummen Gegentor zum 1:1 schnell zurückgeschlagen haben. Die Szene vor dem Ausgleich lässt sich jedoch deutlich besser klären“, analysiert Spielertrainer Jörg Holik. In der zweiten Halbzeit habe seine Elf defensiv gut agiert und dem Gast nur eine gute Chance gestattet. Holik: „Wir werden weiter Vollgas geben. Die Punktverluste der anderen Top-Teams sind für uns eine Warnung. In der Liga kannst du immer böse überrascht werden.“

Der FV Tennenbronn verpasste durch die 0:1-Niederlage beim SV Hölzlebruck die Chance, bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Pfaffenweiler heranzurücken. „Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr rege ich mich auf. Als ich die anderen Ergebnisse vernommen hatte, wuchs die Enttäuschung um ein Vielfaches“, sagt Trainer Carmine Italiano. In der Schlussminute verschossen die Tennenbronner einen Elfmeter und traten die Heimreise mit leeren Händen an. „Wir haben gegenwärtig nicht das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Da werden auch Bälle wenige Zentimeter vor der Torlinie noch geklärt. Kämpferisch und spielerisch kann ich meiner Elf fast nichts vorwerfen. Nur ist aktuell für uns das Tor wie vernagelt“, fügt Italiano an und ergänzt: „Wenn wir als Sieger vom Platz gehen, muss sich keiner beschweren. Aber es ist der letzte Tick, der fehlt.“

Für eine echte Überraschung sorgte DJK Donaueschingen II mit dem 2:1-Sieg beim Spitzenreiter Pfaffenweiler. „Pfaffenweiler steht auch nach der Partie zurecht auf Platz eins. Eine starke Mannschaft. Umso mehr freuen wir uns, dort dreifach gepunktet zu haben“, sagt DJK-Trainer Erich Thurow. Seine Elf habe speziell nach dem Seitenwechsel mehr auf den Rasen gebracht, mehr Elan gezeigt und den Sieg mehr gewollt. „Wir haben die Liga wieder spannend gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Bei uns passt aktuell viel zusammen. Es ist eine Freude, der Mannschaft zuzuschauen. Ich bin ein glücklicher Trainer“, ergänzt Thurow. Seine Elf spielte bis auf den wieder im Aufbau befindlichen Daniel Köpfler ohne Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader.

Mit dem 0:2 auf eigenem Platz gegen Brigachtal kassierte Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen bereits die vierte Niederlage in Folge und rutschte in der Tabelle bedrohlich nach unten. „Es war von beiden Mannschaften kein fußballerischer Leckerbissen, sondern eher ein schwaches Spiel. Wir schaffen es gegenwärtig nicht, unsere vier wichtigen Ausfälle zu kompensieren, was aber keine Ausrede darstellen darf“, sagt Trainer Björn Werhan. Er hatte eher ein „typisches 0:0-Spiel“ gesehen, bevor den Gastgebern durch zwei individuelle Fehler auch der eine Punkt entglitt. Werhan sucht jetzt Ansatzpunkte, um den Hebel wieder umzulegen. „Wir haben die Partie unmittelbar nach dem Schlusspfiff ausgewertet. Es geht nur über das Training. Da müssen wir uns Selbstvertrauen holen.“

Nach sieben Niederlagen in Folge stoppte die SG Riedböhringen/Fützen den Abwärtstrend mit dem 2:1-Sieg gegen Gutmadingen. Ein kollektives Aufatmen war die Folge. „Wir haben es geschafft, Gutmadingen nicht ins Spiel kommen zu lassen. Wir haben den torgefährlichen Manuel Huber weitgehend aus dem Spiel genommen, gut gegen den Ball gearbeitet und hatten endlich einmal das Spielglück auf unserer Seite, was wir zuletzt vermisst hatten“, bilanzierte Trainer Frank Berrer. Unmittelbar nach Abpfiff gab der Übungsleiter seinen Schützlingen mit auf den Weg, „demütig und fleißig zu bleiben“, denn der Sieg könne nur ein erster Schritt sein. Berrer, der auch in der Niederlagenserie immer davon überzeugt war, „dass wir nicht absteigen“, setzt auf den moralischen Aspekt des Sieges. „Dass wir quasi mit dem Schlusspfiff das 2:1 erzielt haben, ist psychologisch sicher wertvoller als in der 60. Minute. Das wird Auftrieb geben.“

Die Mannschaft des FC Gutmadingen hätte mit drei Punkten in Fützen die Tabellenspitze übernehmen können, aber daraus wurde nichts. „Wir haben uns komplett dem Spiel des Gegners angepasst. Immer nur lange Bälle hin und her. Ich kam mir vor wie beim Tennis. Auch der Schiedsrichter meinte nach der Partie, dass er Nackenschmerzen von den ständigen Richtungswechseln habe“, resümiert Trainer Heinz Jäger. Gutmadingen wollte das Spiel kontrollieren, viel über außen spielen und auf Tempo setzen. Jäger sah nichts von dem, was er sich ausgedacht hatte „Letztlich war es eine verdiente Niederlage. Unsere Erfahrung und unsere Qualität haben wir nicht gezeigt. In dieser Verfassung laufen wir Gefahr, unser Saisonziel frühzeitig aus den Augen zu verlieren. So eine Leistung sollten wir uns nicht mehr oft erlauben.“