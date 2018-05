Regionalsport Schwarzwald "Ich freue mich auf jede Trainingseinheit"

Rückblick auf den 28. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der drittletzte Spieltag war von einigen überraschenden Ergebnissen gekennzeichnet. Drei der vier Abstiegskandidaten feierten Siege und auch alle Teams, die sich noch Chancen auf Platz zwei ausrechnen, gingen als Sieger vom Platz. Somit ist weiterhin nur die Titelfrage geklärt, während alle anderen Entscheidungen möglicherweise erst am letzten Spieltag fallen.

Mit einem 5:0-Erfolg in Marbach untermauerte der FC Hochemmingen seine Ambitionen im Kampf um Platz zwei. „Bei uns fruchtet immer mehr, was wir einstudiert und uns erarbeitet haben. Wir haben eine gute Spielkultur, stehen defensiv sicher und treffen auch. Es funktioniert aktuell alles. Das erinnert mich an 2011 und 2012, als wir beim FC 08 Villingen in einer ähnlichen Situation waren. Die Umsetzung der Ideen klappt nahezu perfekt“, freut sich Trainer Mario Maus. Seine Elf empfängt nun Hölzlebruck und hat dann möglicherweise am letzten Spieltag ein Endspiel in Pfaffenweiler.

Nach zuletzt nicht so starken Leistungen macht sich der FC Gutmadingen mit dem 3:1-Sieg in Immendingen wieder Hoffnungen auf Rang zwei. „Wir hatten die Hand schon einmal richtig fest am zweiten Platz und sind selbst schuld, dass wir es wieder spannend gemacht haben. Meine Mannschaft hat sich für den Sieg in Immendingen ein Kompliment verdient“, bilanziert Trainer Steffen Breinlinger. Für ihn gibt es „keinen Favoriten für Platz zwei“. Seine Elf wisse um die Chance, die Saison noch mit zwei Aufstiegsspielen zu verlängern. „Wir haben wieder Selbstvertrauen gewonnen, was die Jungs nun gegen die DJK Donaueschingen II zeigen müssen. Gelingt uns da ein Erfolg, werden wir uns am letzten Spieltag in Geisingen nochmals richtig zerreißen“, kündigt Breinlinger an.

Druck auf die zwei besser platzierten Mannschaften übt der Rangvierte FC Pfaffenweiler aus. „Wir haben uns geschworen, noch einmal alles zu geben. Beim 2:0 gegen Tennenbronn sah das schon gut aus“, sagt Spielertrainer Patrick Anders. Da möglicherweise auch das Torverhältnis entscheiden kann, hatte sich Anders viele Treffer gewünscht. Nur zweimal schlugen die Spieler zu und haben neben drei Punkten Rückstand auf Hochemmingen das um acht Treffer schlechtere Torverhältnis. Am kommenden Wochenende soll in Dauchingen der 17. Saisonsieg her, um am 30. Spieltag auf eigenem Platz das Endspiel gegen Hochemmingen zu haben.

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen die DJK Donaueschingen II führt die SG Riedböhringen/Fützen das Quartett der stark abstiegsbedrohten Mannschaften an. „Die DJK war der erwartet starke Gegner. Wir haben es geschafft, die Räume eng zu machen. Der Blick auf die anderen Ergebnisse zeigt, wie wichtig dieser Erfolg war. Offensichtlich geben alle Teams im Keller noch einmal richtig Vollgas“, sagt SG-Trainer Siegfried Andräß. Seine Elf ist nun seit fünf Partien ungeschlagen und hat dabei neun Punkte geholt. „Wir haben einen guten Trend, der uns nicht zufällig getroffen hat. Wir haben ihn uns erarbeitet“, sagt der Übungsleiter.

Unerwartet klar siegte der SV Überauchen beim neuen Meister Geisingen mit 5:1. „Bei uns hat alles gepasst. Geisingen hat mit stärkster Kapelle gespielt und wollte im ersten Auftritt als Meister keinesfalls verlieren. Wir haben es taktisch super gemacht, schöne Konter gespielt und endlich auch unsere Möglichkeiten genutzt. In der Partie hat unsere Mannschaft gezeigt, was wirklich in ihr steckt“, lobt Trainer Frank Albrecht den Auftritt. Er hofft, dass am kommenden Wochenende gegen die SG Riedöschingen eine Fortsetzung folgt und der lange undenkbar scheinende Klassenerhalt vielleicht doch noch gelingt. „Es macht aktuell richtig viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Ich freue mich auf jede Trainingseinheit“, fügt Albrecht an.

Mit 4:2 setzte sich der FC Brigachtal in Königsfeld durch und feierte den ersten Sieg im Kalenderjahr 2018. „Die Frage, warum erst jetzt, ist berechtigt. Es war unser bestes Saisonspiel. Von der Nummer eins bis zur Nummer 15 hat alles funktioniert. Wir standen defensiv gut und haben unsere Chancen endlich einmal genutzt. Wir haben jetzt den Strohhalm in der Hand, von dem ich vor der Partie gesprochen habe“, sagt FCB-Trainer Werner Bucher. Einen kleinen Dämpfer erhielt die Freude über den Sieg, als das Ergebnis aus Geisingen bekannt wurde. „Ich gratuliere Geisingen zur Meisterschaft, aber dieses 1:5 gegen Überauchen ist vorsichtig ausgedrückt unverständlich.“ Bucher hatte vor der Partie in Königsfeld in die psychologische Trickkiste gegriffen, am Sonntagmorgen eine Trainingseinheit sowie anschließend ein gemeinsames Mittagessen angesetzt. „Wir haben mannschaftlich eine geschlossene Leistung abgerufen und hatten schon zuvor gut trainiert. Wir müssen jetzt unsere Spiele gewinnen und dann hoffen, dass es vielleicht noch mit dem Ligaerhalt klappt.“

Bis zur Minute 86 war auch für die SG Riedöschingen/Hondingen etwas Zählbares möglich, doch dann erzielte der TuS Bonndorf mit einem Konter das 0:1, womit der Aufsteiger der große Verlierer im Tabellenkeller und nun im Besitz der Roten Laterne ist. „An der Leistung der Mannschaft gibt es nichts auszusetzen. Es war eins der besten Spiele in der Runde. Leider haben wir unsere Chancen nicht verwertet“, sagt Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan. Nun gelte es, in den restlichen zwei Partien noch einmal über sich hinauszuwachsen, auch wenn es möglicherweise nicht reichen wird. „Wir sind es uns selbst schuldig, an uns zu glauben. Wir wollen noch zwei Siege, obwohl wahrscheinlich das auch nicht reichen wird“, so Werhan.