Regionalsport Schwarzwald "Ich bin nicht geldgierig." Interview mit Tim Heine

FC Löffingens Trainer erläutert seinen baldigen Wechsel zur DJK Donaueschingen

Fußball: Viel Wirbel entfachte der bevorstehende Wechsel von Trainer Tim Heine vom Landesligisten FC Löffingen zum Ligakonkurrenten DJK Donaueschingen im kommenden Sommer. Nun bezieht Heine im SÜDKURIER-Interview Stellung.

Herr Heine, was hat Sie bewogen, rund ein halbes Jahr nach Beginn Ihrer Trainertätigkeit beim FC Löffingen nach Abschluss der laufenden Saison schon wieder tschüss zu sagen?

Die Frage ist immer, wann ein geeigneter Zeitpunkt dafür ist. Ich wollte mit meiner Entscheidung für die DJK Donaueschingen dem FC Löffingen die Zeit und Klarheit geben, frühzeitig Planungssicherheit für diese wichtige Position zu haben. Ich hätte auch im Mai Bescheid sagen können, aber das wäre nicht fair gewesen. Mir war bewusst, dass es keine einfache Entscheidung sein würde. Deshalb habe ich frühzeitig das Gespräch gesucht.

Aus Löffingen war zu hören, dass Sie ein besseres Angebot vorliegen hätten und deshalb wechseln wollen. Sind die finanziellen Aspekte bei der DJK so gut?

Das ist absoluter Quatsch. Ich bin nicht geldgierig. Ich glaube auch nicht, dass von Löffinger Seite mit dem besseren Angebot die finanzielle Seite gemeint war. Es geht um das Gesamtpaket. Ich hatte drei Angebote für die neue Saison und das Donaueschinger war finanziell nicht das beste. Die Finanzen spielen auch nicht die erste Rolle. Mir geht es um das Gesamtpaket und das verspricht in Donaueschingen einiges. Wir sind in Löffingen bei den Gesprächen sachlich miteinander umgegangen.

Leon Goretzka spürt bei Schalke aktuell die Wut der Fans nach seinem angekündigten Wechsel zu den Bayern im Sommer. Wie wollen Sie die Löffinger Spieler noch motivieren, wenn diese wissen, dass Sie ab Sommer nicht mehr da sind?

Wir sind im Sommer 2017 gemeinsam angetreten, um mit dem FC Löffingen die bestmögliche Platzierung in der Landesliga zu erreichen, uns als Mannschaft zu entwickeln und attraktiven Fußball zu spielen. Das sind Ziele, die für mich weiterhin Gültigkeit haben. Ich bin mir sicher, dass weiterhin alle Spieler mitziehen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Sollte es andere Meinungen geben, werden wir uns zusammensetzen müssen. Ich werde bis zum 30. Spieltag alles geben, um die Löffinger Elf weiter zu entwickeln und erfolgreich Fußball zu spielen. Ich habe vor der Saison für ein Jahr zugesagt und daran hat sich für mich nichts geändert.

Sie sprachen von drei Angeboten. Was gab für Sie den Ausschlag, das Donaueschinger anzunehmen?

Donaueschingen hat eine junge, ehrgeizige Mannschaft mit viel Potenzial. Zudem wohne ich in Donaueschingen. Ich habe in den Gesprächen mit der Vereinsführung festgestellt, dass die DJK in allen Abteilungen sehr gut aufgestellt ist, auch in der Vereinsführung. Es wird sehr gute Jugendarbeit geleistet. Das ist das Gesamtpaket, von dem ich gesprochen habe.

Warum haben Sie erneut nur für ein Jahr zugesagt?

Ich bin in der Vergangenheit gut damit gefahren, immer nur für eine Saison zuzusagen. So habe ich es auch in Furtwangen gehandhabt und bin einige Jahre geblieben. Ich bin nicht dafür bekannt, ständig den Verein zu wechseln. Ich kann mir gut vorstellen, länger bei der DJK Donaueschingen zu bleiben.

DJK Donaueschingen hat in den vergangenen Jahren am Verbandsliga-Aufstieg geschnuppert. Peilen Sie diese Liga nun offensiv an?

Natürlich hat der Verein gute Perspektiven. Außerdem bin ich sehr ehrgeizig. Aber aktuell bin ich Trainer beim FC Löffingen und will mit dieser Mannschaft die gesteckten Ziele erreichen. Dafür werde ich bis zum 30. Spieltag mit ganzer Kraft arbeiten.