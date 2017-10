Regionalsport Schwarzwald "Ich bin in Medaillen-Form"

Domenic Weinstein bei Bahnrad-EM in Berlin am Start. Am heutigen Samstag Finale in Einzelverfolgung

Bahnradsport: Auf den heutigen Samstag hat sich Domenic Weinstein seit Wochen intensiv vorbereitet. Wenn am Abend bei der Europameisterschaft im neuen Berliner Velodrom die Medaillen in der Einzelverfolgung vergeben werden, will der Unterbaldinger nicht nur eine schnelle Zeit fahren, er will eine Medaille. Wenn alles klappt, könnte es Gold werden. "Ich bin in einer ausgezeichneten Verfassung. Die Form für eine Medaille stimmt. Ich fühle mich sogar besser als vor zwei Jahren, als ich Silber gewann", sagt der 23-Jährige im SÜDKURIER-Gespräch am Freitag.

Die erste Chance auf eine Medaille bestand am Donnerstag, als Weinstein mit Felix Groß (Leipzig), Theo Reinhardt (Berlin) und Kersten Thiele (Erfurt) im deutschen Vierer in der 4000 m Mannschaftsverfolgung startete. Nach 3:58,435 Minuten musste sich das deutsche Quartett im kleine Finale gegen Russland (3:57,517) geschlagen geben. Eine Enttäuschung für Weinstein? "Jein", sagt der Bahnradexperte und ergänzt: "Wir sind in der ersten Runde nur denkbar knapp am deutschen Rekord gescheitert, den wir bei den Olympischen Spielen gefahren sind. Wir hatten mit Felix Groß einen Newcomer im Team, der sich stark präsentiert hat. Wir sind durchweg solide Zeiten gefahren und wenn andere Sportler besser sind, gilt es das zu akzeptieren", ergänzt der Unterbaldinger. Rang vier sei trotz des verpassten Edelmetalls eine gute Platzierung. im Kampf um Gold setzten sich die Franzosen gegen den italienischen Vierer durch.

Komplett neu wurde im Velodrom eine Bahn installiert, die aus sibirischer Fichte gefertigt wurde. Die ganz schnellen Zeiten gab es zunächst noch nicht. "Wir hatten immer wieder etwas Holzstaub auf dem Rad. Aber wenn die Bahn einmal rollt, dann werden da tolle Zeiten machbar sein", fügt Weinstein an. Das Holz auf dem 250 Meter lange Holzoval ist harft aber auch flexibel.

Domenic Weinstein hat die Bahn kennengelernt. Am Samstagabend möchte er sie gern vergolden. "Ich bin mir sicher, dass ich eine richtig gute Zeit fahren kann. Bei meinem Potenzial muss eine Medaille drin sein", setzt sich der Sportler selbst etwas unter Druck. Seine Mutter, seine Freundin und die Mutter der Freundin werden einen kleinen Fanclub bilden, die den Unterbaldinger anfeuern. "Leider waren am Donnerstag nur 1000 Besucher da. Für eine EM in einem radsportbegeisterten Land wie Deutschland finde ich das schon etwas wenig", ergänzt Weinstein. Dabei ist gerade Berlin bei den Sechs-Tage-Rennen auf der Bahn immer ein Zuschauermagnet. Da jedoch versammelt sich in der Regel das so genannte Event-Publikum, während bei den Titelkämpfen mehr das Fachpublikum dominiert.

Domenic Weinstein wird den heutigen Samstag und ruhig beginnen. "Du kannst jetzt nicht mehr viel verändern und musst auf dein Können vertrauen. Ich werde über den ganzen Tag versuchen, meinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Meine Beine sind gut."

Der Finalabend beginnt um 18 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Neben der Einerverfolgung werden weitere Titel wie im Punktefahren der Männer, dem Scratch der Frauen und im 1000m Zeitfahren vergaben. Kurz nach 14 Uhr startet die Qualifikation in der Einerverfolgung.