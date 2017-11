"Ich arbeite hart, um Profi zu werden"

Der Donaueschinger Kevin Schiller zählt zu den weltbesten Billardspielern seiner Altersklasse und belegte am Wochenende bei der Junioren-WM in Moskau Rang fünf. Im SÜDKURIER-Interview erklärt der 18-Jährige, wie er Profi werden möchte.

Gratulation zum fünften Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Pool-Billard. Sind Sie mit diesem Resultat zufrieden?

Vielen Dank, ich bin mehr als zufrieden. Es war meine erste und gleichzeitig letzte Jugend-WM. Ich wollte zwar eine Medaille mitbringen, aber Platz fünf ist auch sehr gut. Ich war enttäuscht, dass ich im Viertelfinale gegen meinen Landsmann und guten Bekannten Patrick Hofmann verlor.

Konnten Sie in Moskau wertvolle Erfahrungen sammeln?

Definitiv. Ich habe gegen neue Gegner aus fremden Ländern gespielt und andere Spielertypen kennengelernt. Zudem habe ich einige Freundschaften geschlossen. Es war sehr interessant zu sehen, wie ruhig und konzentriert der spätere Weltmeister spielt. Ich agiere eher schneller. Diese Ruhe muss ich mir abschauen, um später selbst bei einer Weltmeisterschaft ganz oben zu stehen.

Das ist ein ambitioniertes Ziel. Sind Sie eine ehrgeizige Person?

Ja. Ich stecke mir immer hohe Ziele, an denen ich mich hocharbeiten kann. Ich möchte auch Profispieler werden.

Welchen Stellenwert nimmt der Erfolg in Moskau neben all ihren Trophäen wie den EM-Titeln und Deutschen Meisterschaften ein?

Dieser fünfte Platz steht auf jeden Fall weit oben in meiner Liste, wobei mir der Junioren-Europameistertitel im Einzelwettbewerb in diesem Jahr noch mehr bedeutet. Einen Pokal in der Hand zu halten, ist nochmal etwas ganz anderes.

Sie sind in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga mit ihrem neuen Team 1. PBC Sankt Augustin auf Aufstiegskurs. Was ist in dieser Saison möglich?

Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft aufsteigen und uns in der Bundesliga behaupten. Die Einzelwettkämpfe sind mir jedoch wichtiger. Ziel ist es, mich kontinuierlich für die Deutschen Meisterschaften der Herren zu qualifizieren. Außerdem möchte ich in nächster Zeit ein großes Major-Turnier wie die Stuttgart Open gewinnen, um Sponsoren auf mich aufmerksam zu machen.

Spüren Sie durch ihre bisherigen Erfolge bereits Leistungsdruck?

Ja, der nahm in den letzten Jahren zu. Als ich 2015 alle vier möglichen Deutschen Juniorenmeistertitel gewonnen hatte, waren im folgenden Jahr alle Augen auf mich gerichtet. Jeder erwartete damals einen Sieg. Ich selbst mache mir selten Druck. Ich gebe immer mein Bestes. Wenn es dann nicht gereicht hat, muss ich die Leistung des Gegners respektieren.

Wie steht es um die Chance, Profi zu werden?

In Deutschland ist dies sehr schwierig, da die großen Turniere zu selten stattfinden und die Preisgelder zu niedrig sind, um ein festes Einkommen zu erzielen. In den USA finden große Turniere jede Woche statt. Ich arbeite hart dafür, nach Amerika gehen zu können und dort mein Glück zu versuchen. Ralph Eckert, der einst Profi in den Staaten war, kann mir Kontakte nach Übersee beschaffen. Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr für drei Monate den Kontinent zu wechseln. Angebote für Stipendien habe ich noch nicht erhalten.

Und was passiert, wenn Sie keinen Erfolg in den USA haben sollten?

Ich habe bereits einen Plan B. Ich studiere im ersten Semester Technikjournalismus in Bonn. Falls es mit dem professionellen Billard in den USA nicht klappen sollte, werde ich einen Schlussstrich ziehen und mich auf meinen beruflichen Werdegang konzentrieren.

Studieren und nebenbei ambitionierter Billardspieler sein. Geht das?

Ja, zeitlich ist das kein Problem. Ich habe in der Regel bis 15 Uhr Vorlesungen, danach trainiere ich drei bis vier Stunden täglich. Anschließend bleibt noch genügend Zeit für meine Freundin. Falls am Abend ein Turnier ansteht, muss ich wohl aufs Ausschlafen verzichten. Der Billardsport ist mir dafür zu wichtig.

Zur Person

Kevin Schiller wurde am 26. Juni 1999 in Donaueschingen geboren. Seine sportliche Laufbahn begann er beim PBV Rottweil und beim BV Villingen-Schwenningen, ehe es ihn 2015 nach Nußloch zu den BSF Kurpfalz in die Zweite Bundesliga zog. Seit dieser Saison startet der 18-Jährige für den 1. PBC Sankt Augustin. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Europameistertitel 2017 in der Einzeldisziplin 14/1 und im Teamwettbewerb sowie der fünfte Platz bei der diesjährigen Junioren-WM.