Regionalsport Schwarzwald Hundseck-Berglauf: LT Furtwangen gewinnt Teamwertung

Mehr als 250 Leichtathleten in Bühlertal am Start

Berglauf: (ju) Beim 42. Hundseck-Berglauf in Bühlertal gingen mehr als 250 Teilnehmer an den Start. Der 30-jährige Maximilian von Lippe (Schwäbisch Gmünd) wurde in 45:15,0 Minutenüberlegener Tagessieger. Bei den Frauen kam die 34-jährige Melanie Noll (Heitersberg) zum sicheren Start-Ziel-Sieg. In der Mannschaftswertung der Herren feierte das Leichtathletik-Team Furtwangen mit Holger Thoma, Sebastian Mauch und Winfried Thurner in 2:23:48,24 Stunden einen nicht erwarteten Sieg. Mit 13 Minuten Rückstand wurde das Trio des TuS Badenweiler Zweiter, gefolgt vom Lauf-Treff Unterkirnach und dem LT Furtwangen II als Vierter unter 15 Vereinstrios.

Beim Wertungslauf um den Schwarzwald-Berglaufpokal lief Maximilian von Lippe zu einem überlegenen Start-Ziel-Sieg und gab dem Zweiten und aktiven Herrensieger, Dominik Meier (TuS Badenweiler), um über vier Minuten klar das Nachsehen. Mit 21,4 Sekunden Rückstand überraschte als Dritter und Sieger der M 45 Holger Thoma (LT Furtwangen). Als Fünfter erreichte sein Teamkamerad Sebastian Mauch das Ziel und wurde Zweiter der M 30. Frauensiegerin Melanie Noll wurde Elfte in der Gesamtwertung, dicht gefolgt von Manfred Kiene (LT Unterkirnach), der Zweiter der M 40 wurde. Nadja Dietz (LG Brandenkopf/ 25.) büßte auf die Siegerin über drei Minuten ein. Es folgte mit 8,2 Sekunden Winfried Thurner (LT Furtwangen) als M 60-Sieger. Sein Teamkamerad Ronny Seifert musste sich auf Gesamtposition 27 mit Rang vier in der M 50 begnügen.

Den Berglauf in Bühlertal nahmen auch Charly Doll und Ehefrau Friederike (Breitnau) unter ihre Sohlen. Charly lief als 37. und Dritter der M 60-Klasse ins Ziel, Friederike gewann die W 60-Klasse. Unter den besten 50 reihten sich Marc-Philipp Göb (LT Unterkirnach/39.), Anna Clipet (Landau/W 30/42.) als dritteschnellste Frau vor Britta Müller (Freudenstadt/W 55) und Roland Fischer (LT Furtwangen/M 60) im Ziel ein. Gesamtsiebte der Frauen wurde Angeliga Rentschler (LSG Schwarzwald-Marathon) vor Hanna Bächle (LT Unterkirnach). Als weitere Läufer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten Alexander Irion (72.), Reinhold Waler (beide LT Unterkirnach/80.), Thomas Ganter (LT Furtwangen/86.) und Siegfried Blum (Gutach/LT Unterkirnach) als Zweiter der M 65 das Ziel.