Regionalsport Schwarzwald Hüfingens Spielertrainer David Invernot: "Wir sind mental stark"

Rückblick auf 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Spitzenreiter SV Hinterzarten musste sich am Samstag mit einem 2:2-Unentschieden beim FC Neustadt II begnügen. Bei den Verfolgern FC Bräunlingen und SSC Donaueschingen wurde das Ergebnis wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Mit einem hart erkämpften 3:2-Derbysieg in Hüfingen wahrte der FC Bräunlingen seine glänzende Ausgangsposition. „Wenn du in der 88. Minute den Siegtreffer erzielst, ist es auch ein etwas glücklicher Sieg. Mich hat gestört, dass wir zwei Gegentreffer nach Eckbällen kassiert haben. Da haben wir denkbar schlecht verteidigt, ja sogar regelrecht gepennt. Von unseren Größenvorteilen war da überhaupt nichts zu sehen. Darüber gilt es noch einmal zu reden“, analysiert Bräunlingens Trainer Uwe Müller. Immerhin feierte seine Elf den elften Saisonsieg. Müller hatte mit einem schwierigen Spiel wegen der Tabellenkonstellation gerechnet und sah sich hinterher bestätigt.

Natürlich überwogen beim FC Hüfingen nach der späten Niederlage gegen Bräunlingen die enttäuschten Gesichter. Zumindest ein Punkt schien greifbar nah. „Beide Teams wollten in der Schlussphase den Siegtreffer. Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Die Niederlage ist doppelt bitter“, sagt Hüfingens Spielertrainer David Invernot. Er befürchtet indes keine Spätfolgen. „Wir sind mental stark, um auch diesen Rückschlag wegzustecken. Da habe ich keine Bedenken. Für uns zählt schon jetzt nur die Partie in Pfohren am Donnerstag“, ergänzt Invernot. Trotz der nun vier Punkte Rückstand auf den viertletzten Platz überwiegt in Hüfingen die Zuversicht. Invernot: „Es kommen noch Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind.“

Zwei Heimspiele, zwei Niederlagen: Beim TuS Oberbaldingen läuft es noch nicht wieder rund. Hinzu kam, dass bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bad Dürrheim II der Ersatztorhüter bei den drei schnellen Gegentreffern, alle aus Freistößen resultierend, keine gute Figur machte. „Wir haben den Gegner in der zweiten Halbzeit in dessen Hälfte gebunden, den Ausgleich aber nicht mehr geschafft. Wir sollten uns wieder mehr auf die Dinge auf als neben dem Platz konzentrieren und da die gesamte Energie aufwenden“, sagt Trainer Bernhard Stern. Über Ostern ist der TuS komplett spielfrei.

Seit Oktober 2017 wartete der FC Bad Dürrheim II auf einen Sieg, der nun gelang. „Für mich sind das drei Punkte zum Klassenerhalt. Da auch die erste Mannschaft, ebenso wie wir, personell schwer gebeutelt, ist der Ligaerhalt das primäre Ziel“, sagt Trainer Dennis Feuerstein. Bei den drei Treffern der Kurstädter „half natürlich der Oberbaldinger Schlussmann etwas mit“, wie es Feuerstein ausdrückt. Nicht gefallen hat ihm indes, dass die eigenen Konter nicht zielstrebig ausgespielt wurden.

Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, hatte seine Spieler im Vorfeld der Partie in Öfingen vor einem zweikampfstarken Gegner gewarnt. Doch die Protagonisten hatten offenbar nicht zugehört. „Die kämpferischen Eigenschaften, die Öfingen zeigte, habe ich bei uns vermisst. Öfingen war galliger und hatte jenen Biss in den Aktionen, den ich mir bei uns gewünscht hatte. Sie machen aus drei Chancen drei Tore, während wir doppelt so viele Möglichkeiten ungenutzt verstreichen lassen“, bilanziert Häring das 0:3. Neben einem Vorteil in der Aggressivität habe Öfingen es zudem verstanden, Pfohren den Schneid abzukaufen. „Wir sollten uns mit unseren 25 Punkten nicht zu sicher fühlen. Die nächsten zwei, drei Partien werden zeigen, wohin die Reise geht. Wir sollten jetzt schnell wieder den Vorwärtsgang finden“, macht Häring deutlich.

Mit dem neuen Trainer Jörg Kienast geht es beim SV Öfingen aufwärts. Gegen Pfohren gelang bereits der zweite 3:0-Heimsieg in Folge. „Es war ein umkämpftes Spiel, in dem wir mehr Zug zum Tor entwickelten. Wir haben kämpferisch alles aufgeboten und uns für den großen Aufwand belohnt. Wir sind auf einem guten Weg“, freut sich Spielausschussvorsitzender Thomas Klimmer. Noch aber sind die Abstände im Tabellenkeller gering. Deshalb betont Klimmer: „Zunächst gilt es, unsere Position in der Tabelle zu festigen und die Distanz zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern.“ Öfingen hat dazu über Ostern bei zwei Auswärtsspielen in Eisenbach und Möhringen die Chance.